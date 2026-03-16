Na obzorju dramatičen boj za Uefina tekmovanja

Najtrofejnejša slovenska nogometna kluba sta uspešno spravila pod streho izziv zadnjega konca tedna. Maribor po visoki zmagi nad Muro ohranja korak s Celjani, Olimpija s tremi točkami iz Domžal sledi Kopru. Boj za tri mesta, ki vodijo v Uefina tekmovanja, bi bil lahko do konca sezone eden od najbolj napetih in izenačenih doslej.

Tudi trener Feđa Dudić je prepričan, da gre Mariboru vse bolje: »Menim, da igramo najboljši nogomet v ligi, smo učinkoviti in kot ekipa vedno pokažemo nekaj novega. Če so bile prej možnosti pet odstotkov, so zdaj pet- ali šestkrat večje, zato se veselim naslednjih izzivov.« Konec tedna čaka klube še zadnje kolo pred reprezentančnim premorom, v katerem bo Slovenija igrala prijateljski tekmi z Madžarsko (28. 3.) in Črno goro (31. 3.).