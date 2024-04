Na obzorju katalonska past za Oblaka, Arsenal izzivajo levi iz Birminghama

Prah po razburljivem tednu v ligi prvakov se še ni polegel, ritem v domačih prvenstvih pa ne popušča. V Angliji se nadaljuje mrtvi tek trojke favoritov, vsi bi se ta konec tedna lahko opekli. V Torinu prestižni mestni derbi, v Španiji pa dvoboj madridskega Atletica in Girone, ki je mnogo bolj pomemben za Jana Oblaka in soigralce.

Atletico Madrid – Girona (sobota, 14.00): Na Metropolitanu bodo tokrat v vlogi izzivalca gostje iz Girone, čeprav položaj na lestvici govori drugače. Girona je izvrstno pripeljala sezono v ciljno ravnino, mesto v ligi prvakov v prihodnji sezoni za Katalonce ni ogroženo, zato lahko sproščeno vržejo rokavico Atleticu. Oblak je s soigralci v sredo prišel do prigarane zmage z 2:1 proti Borussii Dortmund, ki je pustila sledi, povratna tekma je na sporedu že v torek. A varovanci Diega Simeoneja manevrskega prostora za taktiziranje preprosto nimajo. Tip: več kot 2,5 gola.

35 zadetkov je na 30 klubskih tekmah v tej sezoni prejel Jan Oblak, zbral je 84 obramb

Manchester City – Luton (sobota, 16.00): Moštva, ki se krčevito borijo za obstanek med elito, so v zaključkih sezon najbolj nevarni tekmeci. Nogometaši Manchester Cityja so osredotočeni predvsem na sredino povratno srečanje z madridskim Realom, a zmaga proti neugodnim klobučarjem iz Lutona, severnega predela Londona, nikakor ne bo samoumevna. Ekipo Cityja je v Madridu še dodatno zdelala zastrupitev s hrano, najslabše jo je odnesel Kevin de Bruyne, ki je tekmo z Realom lahko spremljal le s klopi. Luton se že nekaj tednov giblje na robu območja, ki vodi v drugo ligo, na računu bi si zaslužili kakšno točko več, a so imeli tudi obilico smole. Je lahko fanatična bojevitost dovolj za utrujene in manj osredotočene noge zvezdnikov? Tip: 0.

Brez Kevina de Bruyneja si tudi Erling Haaland težje ustvarja priložnosti pred golom. FOTO: Matthew Childs/Reuters

Torino – Juventus (sobota, 16.00): Pogosteje v Torinu poročajo o škandalih, v katere se zaplete kdo od družine Agnelli, kot o presenečenjih na mestnem derbiju. Torino je Juventus premagal le enkrat (!) na zadnjih 37 tekmah, zbrali so še osem remijev in kar 28-krat zelenico zapustili sklonjenih glav. Nič ne kaže, da bi bilo tokrat drugače, Torino je boj za šesto mesto in Evropo najbrž že izgubil, enako Juventus dvoboj z Milanom za mesto tik pod vrhom serie a, zato bo šlo predvsem za prestiž. Najbolj goreči slovenski navijači pa bodo z zanimanjem pospremili srbski dvoboj vratarja Vanje Milinkovića Savića in napadalca stare dame Dušana Vlahovića. Tip: 2.

3274 dni je minilo od zadnje zmage Torina na mestnem derbiju, Juventus so 26. aprila 2015 premagali z 2:1

Stuttgart – Eintracht Frankfurt (sobota, 18.30): »Švabi« iz Stuttgarta so v ligi prvakov nazadnje igrali v sezoni 2009/10, po 15 letih čakanja se klubu iz najbogatejše nemške regije Baden-Württemberg znova nasmiha igranje med evropsko elito. Ob Leverkusnu je Stuttgart najbolj prijetno presenečenje sezone v bundesligi, med drugim so dvakrat premagali Dortmund, boljši so bili od Benjamina Šeška in Leipziga in remizirali z bodočimi prvaki Bayerjem. Eintracht Frankfurt je varno zasidran na šestem mestu, ki vodi v konferenčno ligo, po številu članov 5. največji klub v Nemčiji je že nekaj let uspešen tudi v Evropi. Tip: 1.

Arsenal – Aston Villa (nedelja, 17.30): Aston Villa bi v zaključku sezone lahko zagrenila življenje favoritom. Moštvo iz Birminghama premore vrhunski potencial v napadu, vodi ga angleški reprezentančni strelec Ollie Watkins, Tottenhamu pa napovedujejo boj do zadnjega za četrto mesto v premier league. Arsenal po novem letu v domačem prvenstvu ne greši, tokrat pa bo morala biti obramba, ki je od novega leta prejela le 9 zadetkov, še posebej pazljiva. Tip: manj kot 2,5 golov.