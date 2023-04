Na obzorju pravi spektakel: Manchester City in Bayern vse boljša

V nadaljevanju preberite:

Ljubiteljem vrhunskega nogometa se obeta eno najbolj spektakularnih aprilskih obdobij zadnjih let. Med vsemi sta najbolj izenačeni bitki za naslov prvaka v najmočnejših evropskih ekonomijah Nemčiji in Angliji, sredi meseca se bosta merila prav aktualna prvaka bundeslige in premier league – Bayern in Manchester City.

V članku preverite, kako sta pripravljena na spopad angleški in nemški gigant, na kakšen način sta konec tedna dobila derbi v svojih ligah in kaj pravi na to statistika. Kako komentira formo Cityja trener Pep Guardiola in kaj se obeta navijačem na Otoku?