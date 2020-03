Na obzorju prva odpoved turnirja po 2. svetovni vojni in rojstvo eura 2021

Kar se je zdelo še nekaj dni nazaj neverjetno in nemogoče, se zdi danes realno in nemara celo najboljše. Številnim odpovedim najodmevnejših nogometnih tekem v italijanskem, španskem in angleškem prvenstvu ter podobni usodi spektaklov v ligi prvakov in evropski ligi bi lahko kmalu sledila zgodovinska novica: da bi Uefa odpovedala letošnje evropsko prvenstvo, ki bo med 12. junijem in 12. julijem v dvanajstih evropskih državah po vsej stari celini.Tri mesece pred prvim dejanjem eura 2020 v Rimu se zastavlja logično in razumno vprašanje: kaj bo z usodo turnirja, ki je popolno odvisen od letalskih potovanj navijačev in reprezentanc v ...