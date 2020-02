Na obzorju škandal, povezan z Barcelono

Ljubljana – V španskem nogometu je na obzorju nov škandal, povezan z Barcelono. Kakor poročajo pri časniku Marca, so pristojni pri katalonskem velikanu v preteklih letih najeli različne agencije, ki so se trudile oprati imidž predsednika kluba Josepa Marie Bartomeuja.



Člani podjetja Que t'hi jugues, ki imajo na družbenih omrežjih facebook in twitter odprtih skoraj sto računov, razkrivajo, da so jih pri Barceloni najeli, da bi s svojimi objavami napad(a)li in pritiskali na zvezdnike moštva, kot so Lionel Messi, Xavi, Gerard Pique, Carles Puyol, Joan Laporta in Carles Puigdemont.



Na Messija so se, denimo, spravili zato, ker je odlašal s podaljšanjem pogodbe z vodstvom Barcelone, Piqueja pa so vzeli pod drobnogled zaradi njegovih poslovnih zanimanj, vštevši delo za Davisov pokal. Omenjeni računi so se na družbenih omrežjih pojavili leta 2017, zanje pa naj bi pri katalonskem klubu skupaj odšteli približno milijon evrov.



Odgovorni pri Barceloni za zdaj (še) zavračajo, da bi bili kakorkoli povezani z omenjenimi napadi, s katerimi naj bi si prizadevali izboljšati ugled Bartomeuja.