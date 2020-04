FOTO:Na obzorju spektakularno nogometno poletje, znani vsi možni scenariji

Četrtek bo dan za videokonferenco izvršnega odbora Uefe pod vodstvom predsednika Aleksandra Čeferina. FOTO: Marko Feist



Scenarij številka 1: lige do julija, avgusta liga prvakov

Štadion Atatürk bo letos drugič gostil finale lige prvakov, potem ko je Istanbul že gostil vrhunec nogometne sezone leta 2005. Zapravljena enajstmetrovka Andreja Ševčenka (na fotografiji) je bila zadnje dejanje finala, v katerem je Liverpool premagal Milan. FOTO: Reuters



Glavno besedo ima Covid-19

29. avgusta bi lahko igrali finale lige prvakov po enem od najverjetnejših načrtov Uefe

Fifin predsednik Gianni Infantino se zaveda, da bo prišlo do spremembe v režimu letošnjega prestopnega roka. FOTO: AFP



Kakšen bo prestopni rok, bodo uvedli 4. in 5. menjavo?

Teden prinaša zasedanje vrha evropske nogometne družine.

Na mizi bo obravnava različnih scenarijev za sezono 2019/20.

Načrt A vsebuje nacionalne lige v juniju in ligo prvakov avgusta.

Nogometna družina pozna načrt za spektakularno, o kateri je v tem trenutku prepovedano celo sanjati, kaj šele razmišljati kot o realnem scenariju. Toda kdo ve, kaj bodo prinesli naslednji tedni. Če bi junija obudili nacionalna prvenstva na stari celini, se obeta navijačem poletje, ki ga niso doživeli nikdar prej. O tem bo vrh Uefe razpravljal od torka do četrtka.Jutri bodo zasedali generalni sekretarji vseh 55 članic izpod dežnika Evropske nogometne zveze (Uefe), četrtek bo dan za videokonferenco izvršnega odbora Uefe pod vodstvom predsednika. Na mizi bo veliko izzivov, znani so namreč vsi možni scenariji, torej tudi načrti A, B, C in D …Razpravljali bodo o modelih za nadaljevanje sezone, potem ko naj bi maja oživele vadbene dejavnosti in skupinski treningi nogometašev pod posebnim strogim režimom. Predmet razprave bodoin, odločitve pa zanesljivo ne bodo sprejeli pred četrtkom, ko bo zasedal izvršni odbor.Scenarij številka 1 za rešitev sezone je znan:je odstopila svoj paradni termin za euro klubom, zato bodo najprej poskušali spraviti pod streho nacionalna prvenstva, denimo do konca julija, avgust bi bil namenjen za Uefini tekmovanji ligo prvakov in evropsko ligo. Tako naj biigrali tekme, 11./12. in 14./15. avgusta četrtfinale, 18./19. in 21./22. avgusta polfinale inv Istanbulu. Podobno velja za evropsko ligo. Ta bi se vrnila na TV zaslone 2. avgusta, vrhunec naj bi sledil 27. avgusta. To je scenarij številka ena.Uefa spremlja odzive in navodila političnega vrha, zato ima pripravljenih več nadomestnih načrtov. Naslednika Liverpoola je možno dobiti tudi z manj kot 17 tekmami, kolikor jih je preostalo do konca sezone v ligi prvakov, v kateri ostajajo v konkurenci tudi trije slovenski nogometaši: v četrtfinalu so namreč že Atalanta (), Atletico Madrid () in Leipzig (). Možno je odigrati tudi le 11 tekem in končati sezono s turnirjem najboljše četverice ali celo turnirjem najboljše osmerice.Dejstvo je, da bi lahko videli v naslednjih mesecih ogromno potez, ki bodo temeljile na razumu in improvizaciji, kar je logično in razumljivo. Če bi v maju ali juniju zagnali kolesje v večini evropskih držav, bi bilo seveda nemogoče napovedati ali zgolj predvideti skupen konec posameznih nacionalnih tekmovanj …Za zdaj zgolj ugibajo tudi Slovenci: načrtje nadaljevanje 1. SNL 30. maja ali 6. junija, tekmovanje pa bi zaključili v predvidenem roku 25. julija. Teoretično možen datum za vnovičen zagon lige je tudi 23. maj, toda ni posebej verjeten, še pravijo pri NZS, pri kateri bodo seveda pozorno spremljali morebitna (dodatna) navodila slovenske vlade in stroke.Če biuslišal načrt nogometne družine, bi dobili navijači resnično spektakularno poletje, polno privlačnih tekem, četudi za zaprtimi vrati oziroma brez navzočih gledalcev na štadionih. Tudi načrt B bi bil sprejemljiv za nogometne navijače: tekme nacionalnih prvenstev in lige prvakov bi igrali v podobnih terminih.Pomembno vprašanje v enačbi z večimi neznankami predstavlja tudi poletni prestopni rok.(Fifa) predlaga, katerim bi pogodbe potekle 30. junija. Prav tako bo treba biti izjemno pazljiv predvsem pri meddržavnih prestopih. Nekatera prvenstva bodo zanesljivo končali prej kot druga; prestopiti bo možno le v klub, ki je že končal sezono.Natrpan urnik, v katerem bodo številni klubi igrali tudi po tri tekme tedensko, bo prinesel s seboj precedenčne dogodke. Igralci bodo gotovo bolj obremenjeni kot v konvencionalnem ritmu. Nekateri razmišljajo o uvedbi četrte in pete menjave med sleherno tekmo, toda upoštevaje pogoj, po katerem bi vsak trener lahko menjal le trikrat, da bi preprečili morebitno zavlačevanje tekme.