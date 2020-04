Na obzorju tudi tretji prestopni rok v nogometu

Svetovna nogometna zveza (Fifa) bi zaradi pandemije novega koronavirusa, ki je prekinil nogometna tekmovanja po vsem svetu, lahko dovolila tretji prestopni rok. To možnost je za nemško televizijo ARD omenil James Kitching, direktor Fifinega regulatornega organa, ki je odgovoren za izdajanje predpisov o delovanju nogometa.

Sezona bi se nadaljevala tudi julija in avgusta

Do tretjega prestopnega roka bi lahko prišlo, če trenutno obdobje 16 tednov, namenjeno za prestope, ne bo podaljšano, je dejal Kitching. Trenutna prestopna roka lahko trajata največ 12 tednov med sezonama in štiri tedne sredi sezone. Fifa je pretekli teden odobrila smernice za pogodbe nogometašev in datume prestopnih rokov, da se bo potencialno sezona zaradi novega koronavirusa lahko nadaljevala tudi julija in avgusta.



»Prestopni roki bodo fleksibilni in bodo dovoljevali, da se trenutna prestopna roka prestavita, tako da bo prestop mogoč med koncem stare in začetkom nove sezone,« je dejal Kitching. Nogometaši, ki se jim pogodba izteče 30. junija, bi lahko sezono zaključili v zdajšnjem klubu, če se bo sezona podaljšala, pravi Fifa. Večina nogometnih lig po svetu je prekinjenih, želijo pa si, da bi čez nekaj mesecev sezono sklenili na igriščih, pri čemer se bo sezona gotovo podaljšala.