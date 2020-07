FOTO:Na obzorju veliko celjsko zmagoslavje

Ljubljana



Avtogol je pomenil izgubo naslova

Najboljši celjski strelec Dario Vizinger je z golom za 2:0 v 39. minuti že nakazal obrise celjske zmage v Ljudskem vrtu. FOTO: Jure Banfi/Sobotainfo

Aluminij v Stožicah motiviran in najboljši po koncu epidemije.

Olimpija bo v naslednjem kolu igrala v Murski Soboti oslabljena.

Mariborski trener Sergej Jakirović priznal, da je naslov izgubljen.



Izjemen gol Mihaela Klepača

Mihael Klepač (levo) je zabil izjemen gol, ki bi utegnil Olimpijo stati naslova prvaka. FOTO: Roman Šipić/Delo

Strelci: 0:1 – Bajde (34, avt.), 0:2 – Vizinger (39), 1:2 – Peričić (87, Dervišević); streli: 11:9; na vrata: 2:3; posest žoge v %: 55:45; koti: 5:1; prekrški: 19:10; menjave: Bajde-Kotnik (46, –), Kotnik-Silva (58, 6), Pihler-Tavares (58, 6), Vrhovec-Dervišević (62, 6), Viler-Klinar (77, –); L. Štravs-Antanavičius (65, 5,5), Čalušić-Travner (87, –), Novak-Plantak (87, –); rumeni kartoni: Vrhovec (58), Viler (73), Cretu (83); Novak (81), Vizinger (93).



Olimpija : Aluminij 0:1 (0:1)



Štadion Stožice, sodnik Matej Jug (Tolmin); strelec: 0:1 – Klepač (26); Olimpija: Vidmar, Andrejašić (od 69. Bezjak), Čekiči (od 87. Kadrić), Jurčević (od 80. Knežević), Menalo, Ostrc (od 46. Elšnik), Samardžić, Savić, Šme (od 46. Bagnack), Tomić, Vukušić; Aluminij: Janžeković, Čermak (od 88. Marinšek), Grajfoner, Horvat, Jakšić (od 19. G. Pečnik), Klepač, Kontek, T. Pečnik (od 69. Matjašič), Petek, Ploj, Živković; streli: 10:6; na vrata: 3:5; posest žoge v %: 53:47; koti: 6:2; prekrški: 16:15; rdeča kartona: Samardžić (85); Matjašič (90).



Domžale : Bravo 1:1 (0:0)



Športni park, sodnik Damir Skomina (Koper); strelca: 1:0 – Jakupović (56), 1:1 – Drkušić (Ogrinec, 90); Domžale: Mulalić, Žinič, Ilić, Vujadinović, Makovec (od 46. Šoštarič Karić), Husmani, Jakupović, Mavretič (od 61. Sikimić), Svetlin (od 67. Pišek), Ibričić, Podlogar (od 80. Sikošek); Bravo: Gril, Trontelj, Španring, Drkušić, Kurtović, Žinko, Nukić (od 72. Kancilija), Ogrinec, Primc (od 63. Baturina), A. Matko, Kramarič; rdeči karton: Nikola Vujadinović (78.); streli: 7:10; na vrata: 4:3; posest žoge v %: 48.52; koti: 3:2; prekrški: 13:19.



Triglav : CB24 Tabor 1:2 (0:1)



Štadion Stanka Mlakarja, gledalcev 200, sodnik Slavko Vinčić (Maribor).

Strelci: 0:1 – Babić (Bongongui, 32), 1:1 – Milanović (Gliha, 52), 1:2 – Laukžemis (90); Triglav: Arko, Bojić (od 86. R. Wilmots), Milanović, Mertelj, Gliha, Gajić, Udović, Janković (od 90. Šalja), Mlakar (od 72. Arh Česen), Beciri (od 72. Petric), Majcen; CB24 Tabor: Rener, Serge, Nemanič, Ristić, Salkić, Zebić (od 51. Pittinari), Grobry, Mihaljević (od 65. Horvat), Stevanović, Babić, Bongongui (od 86. Laukžemis); rdeči karton: Gajić (84/2RK); streli: 10:8; na vrata: 5:5; posest žoge v %: 46:54; koti: 8:2; prekrški: 16:16.



Danes (20.00): Rudar Velenje – Mura.



Vrstni red strelcev: 26 – Vukušić, 22 – Vizinger, 18 – Lotrič, 13 – Živković; podajalci: 11 – Vizinger, 10 – Lotrič, 9 – Vrbanec.



Vrstni red: Olimpija 65, Celje 64, Maribor 58, Aluminij 54, Mura 50, Bravo 45, CB24 Tabor 40, Domžale 37, Triglav 31, Rudar 10.



Pari 34. kola: Bravo – Maribor, Celje – Triglav (oba 15. t. m.), CB24 Tabor – Rudar, Aluminij – Domžale, Mura – Olimpija n(vsi 16. t. m.).



- Na obzorju je prvovrstna zaključna srhljivka državnega prvenstva v nogometu. V 33. kolu 1. SNL je Aluminij presenetil Olimpijo v Stožicah, v štajerskem derbiju je Celje premagalo Maribor. Ljubljančani imajo pred Celjem le še točko prednosti in strahovito zahteven razpored zadnjih treh tekem. V četrtek bodo gostovali v Murski Soboti, nato gostili CB24 Tabor, za konec, 22. t. m., bodo prvenstvo osvojili ali izgubili v Celju.Celjani so se hitreje od pričakovanj znašli v boljšem položaju navkljub točkovnemu zaostanku. Tekma, ki naj bi še ustavila Olimpijo, je bila označena za četrtek. Še vedno je, a po njej bi bili lahko Ljubljančani že za celjskim hrbtom.Ljudski vrt? Dobre pol ure so bili Mariborčani nadzorniki na igrišču, bolj iskali gol in ga tudi našli. Toda zadeli so v napačna vrata, nespretni osmoljenec po posredovanju z glavo je bil»Marsikaj bi bilo drugače. Avtogol je spremenil vse. V drugem polčasu smo se sicer držali navodil. Nismo v krizi, to je šport. Naslov smo že izgubili,« je odločilni trenutek štajerskega derbija videl domači trener, ki je po uvodnih štirih zmagah v zadnjih štirih tekmah kar trikrat izgubil (z Olimpijo, CB24 Taborom in včeraj še z Muro).Od 34. minute se je Mariborčanom »sesul svet«, Celjanom pa so se odprla vrata raja: le pet minut po vodilnem golu je »udaril« najboljši celjski strelec. Po izgubljeni žogije 22-letni Međimurec z leve strani začel skoraj 40-metrski pobeg proti sredini. Požeg Vancaš ga ni ujel ali želel zrušiti in sledil je gol. Vizinger je z 18 m streljal v levi spodnji kot vrat prekratkega veterana. Celjani so šli na odmor po zares izjemni učinkovitosti: brez resnejše priložnosti so dosegli dva gola. A tudi Mariborčani niso bili konkretni pred vratiV drugem polčasu so Celjani s pametno in preudarno igro brez težav ubranili prednost. Niti golni zmotil ritma, a tudi premalo časa je bilo za Mariborčane, da bi spremenili izid in pomagali Olimpiji.»Igrali smo organizirano, disciplinirano in na koncu smo imeli tudi nekaj sreče. Zmaga je bila čista, fantje so me navdušili. Mariboru nismo dovolili veliko, čeprav smo na koncu malo zapletli položaj,« je deloval umirjeno trener Celja, ki pa je imel že v »tunelu« Ljudskega vrta kurjo polt. Vesti iz Stožic so bile zares sijajne. Olimpija je v zadnje minute šla z zaostankom z 0:1 in igralcem manj po izključitvi. V 90. minuti se mu je na seznamu »rdečih« pridružil še gostujoči rezervist. Z živci so bili oboji že na koncu, sodnikje tekmo podaljšal za pet minut.Pred dvobojem je malokdo verjel v Aluminijevo pokoronsko preobrazbo. Toda že po nekaj minutah je bilo jasno, da so se Kidričani še posebej nabrusili za tekmo v Stožicah. Kje so bili do včeraj?Kje je bil tudi? Junija in julija ga ni bilo videti prav veliko, sinoči pa je pokazal, zakaj je bil jeseni eden od odkritih junakov. Z mojstrovino vredno ponovljenih ogledov je zabil edini gol na tekmi. Po globinski žogi je v kazenskem prostoru žogo poslal prekoin, nato pa s silovitim volejem z levo nogo z 9 m žogo poslal pod prečko.je bil nemočen.»Taktično smo bili odlični. Kar smo pripravili in kar smo vadili, smo na igrišču izpolnili. Olimpiji nismo dopustili ničesar,« je veliko zmago v Ljubljani pospremil gostujoči trener»V tekmo smo šli kot prazen balon. Izpraznjeni smo bili po napornih tekmah. Poskušali smo, rotirali, iskali formo, a to ni bilo dovolj. Še vedno smo prvi, to je bil le slab dan,« pa je poraz v pogovoru za TV Slovenija komentiral Olimpijin trenerOlimpija bo v Murski Soboti igrala močno oslabljena. Ob Samardžiću bo zaradi prevelikega števila rumenih kartonov manjkal tudiV senci večernih tekem je veliko nalogo opravil sežanski Tabor. V Kranju je zmagal in si zagotovil obstanek.