Na Old Traffordu navdušeni, Kai Rooney kot oče Wayne

Priimek Rooney na hrbtu rdečega dresa Manchester Uniteda prinaša tudi ogromna pričakovanja in neizogibne primerjave z enim najboljših angleških napadalcev vseh časov Waynejem Rooneyjem. Toda sin Kai Rooney, ki trenutno brusi svoj talent v mladinski akademiji Manchester Uniteda, se ne pusti zmesti. Na vprašanja o tem, ali bo dosegel očetovo raven, 16-letnik odgovarja trezno: »Sem drugačen tip igralca.«

Kai velja za izjemno nadarjenega nogometaša, kot je bil njegov slavni oče v najstniških letih pri Evertonu iz Livepoola. Minuli konec tedna se je mladeniču posrečil podvig, ki ga v njegovi starosti ni zabeležil niti sloviti oče. Kai je najprej nastopil za selekcijo do 16 let proti Blackburnu in v zgolj enem polčasu dosegel dva gola ter dodal dve asistenci. Toda to še ni bilo dovolj; še isti dan je igral za selekcijo do 18 let in je prav tako zatresel mrežo vrstnikov iz Blackburna.

Čeprav je Kai v ekipi do 18 let doslej zbral le 140 minut igre na sedmih tekmah, je v tem času pokazal veliko. Svoj krst na kultnem Old Traffordu je doživel v četrtfinalu mladinskega pokala FA in nakazal, da nima težav z igranjem pod pritiskom.

»Začel je kot klasičen napadalec, a se je preselil na desno stran. Je levičar in rad prodira v kazenski prostor z desnega boka,« je sinov razvoj opisal oče Wayne. Jabolko očitno ni padlo daleč od drevesa, se navdušujejo pri Manchestru.