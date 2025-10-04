Na Old Traffordu prvič odmeva »Benjamin Šeško« (VIDEO)

Težek začetek, nadaljevanje v Manchestru pa za Benjamina Šeška izgleda vse bolje in bolje. Ustalil se je v prvi enajsterici Rubena Amorima, pretekli konec tedna prvič zadel za Manchester United ob porazu proti Brentfordu (1:3), zdaj pa je prvič zadel še na Old Traffordu.

Manchester United je po pol ure igre proti Sunderlandu povedel že z 2:0, rdeči vragi so veliko boljši nasprotnik od črnih mačk. Za vodstvo z 1:0 je zadel Mason Mount, ki je imel veliko prostora v kazenskem prostoru, za 2:0 pa je prvič v svojem novem domovanju zadel Beni Šeško.

Po podaji iz avta je nekdo od igralcev Sunderlanda žogo z glavo podaljšal v kazenski prostor, kjer se je Šeško odlično znašel in s strelom na prvo s petih metrov poslal žogo v mrežo za 2:0. Tekma je še dolga, Unitedu pa kaže dobro, tudi v igri je slovenski napadalec bolj viden, po žogo večkrat pride na svojo polovico in tudi razigrava soigralce.

Ob koncu prvega polčasa bi se Šeško kmalu spravil v težave. Ob visoki žogi, ki je letela v domači kazenski prostor, je visoko dvignil nogo, v višino glave Traia Huma. Sodniki v sobi za VAR so dolgo gledali posnetek, ogledal si ga je tudi glavni sodnik, ki se je nato odločil, da bo Šešku za nekoliko nespameten štart pogledal skozi prste in enajstmetrovke ni bilo.