Na olimpijskem štadionu brez zmagovalca, Romi se izmika liga prvakov

Enega derbijev v 35. krogu italijanske nogometne lige sta igrala Roma in Juventus. Tekma se je končala z 1:1, potem ko je Romelu Lukaku v 15.minuti v svoji 12. tekmi proti Juventusu prvič zadel iz igre, Bremer pa za Torinčane v 31. Rimljani so v bitki zaligo prvakov izgubili pomembni dve točki, saj imajo pred šesto Atalanto le tri točke prednosti, a tri kroge pred koncem tudi dve tekmi več. V LP se uvrsti najboljših pet.

Drugouvrščeni Milan, njegovi navijači, ki zahtevajo izboljšave v klubu, so protestno molčali med tekmo (ultraši so jo predčasno tudi zapustili), je gostil Genoo in se z njo razšel s 3:3. Genovčani so vodili z 1:0 in 2:1, nato sta v 72. in 75. minuti za preobrat poskrbela Matteo Gabbia in Olivier Giroud, točko pa je gostom prinesel avtogol Malicka Thiawa v 87. minuti.

Romelu Lukaku je šele v 12. tekmi proti Juventusu zabil gol iz igre. FOTO: Andreas Solaro/AFP

Cagliari in Lecce sta se razšla z 1:1, Empoli in Frosinone z 0:0, Verona pa se je malce dvignila na lestvici po zmagi z 2:1 nad Fiorentino.

Nogometaši Interja, ki so si že pred časom zagotovili naslov prvaka, so na gostovanju pri Sassuolu izgubili z 0:1. Sassuolo, ki se bori za obstanek, je proti Interju zadel v 20. minuti, strelec je bil Armand Lauriente. Za Inter je bil to šele drugi poraz sezone.

Pred tem je Monza igrala 2:2 z Laziem, v petek pa sta se Torino in Bologna razšla z 0:0.

Danes bosta še tekmi Salernitana – Atalanto in Udinese – Napoli.