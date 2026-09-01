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Nogomet

Na Otoku še niso plačali takšne vsote kot zdaj

Prestop argentinskega asa Enza Fernandeza iz Chelseaja v Manchester City je vreden 146 milijonov evrov.
Enzo Fernandez je bil na mundialu med vidnimi posamezniki pri Argentini, ki je osvojila 2. mesto. FOTO: Mark J Rebilas/Reuters
Galerija
Enzo Fernandez je bil na mundialu med vidnimi posamezniki pri Argentini, ki je osvojila 2. mesto. FOTO: Mark J Rebilas/Reuters
STA, S. U.
1. 9. 2026 | 20:57
3:24
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Argentinski nogometni zvezdnik Enzo Fernandez se bo za 146 milijonov evrov preselil iz Chelseaja k Manchester Cityju, o poslu med kluboma piše britanski BBC. Kluba za zdaj še nista potrdila prestopa, a se že nekaj časa pogajata glede Argentinca. Nakup 25-letnika bo s tem postal četrti najdražji v zgodovini in najdražji na Otoku.

V manchestrskem modrem taboru so se dlje časa borili za usluge argentinskega reprezentanta, ki je od leta 2023 igral za Chelsea. Že takrat se je za 121 milijonov evrov preselil na Otok iz Benfice, zdaj pa je City zanj odštel še slabih 25 milijonov več. Le trije prestopi v zgodovini so bili dražji. Neymar je v sezoni 2017/18 iz Barcelone k Paris Saint-Germainu prestopil za rekordnih 222 milijonov evrov, za njim pa sta na lestvici še Francoza Kylian Mbappe in Ousmane Dembele. Mbappe je v sezoni 2018/19 iz Monaca k PSG prestopil za 180 milijonov evrov, Dembele pa sezono prej iz Borussie Dortmund k Barceloni za 148 milijonov evrov po podatkih Transfermarkta. Fernandez je tako postal najdražji nogometaš s prestopom na Otoku, potem ko si rekord deli z Liverpoolom, ki je pred natanko 12 meseci prav tako 125 milijonov funtov (146 milijonov evrov) odštel za Šveda Alexandra Isaka iz Newcastla.

Argentinski as je doslej nosil Chelseajev modri dres. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
Argentinski as je doslej nosil Chelseajev modri dres. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Argentinec je kariero začel pri domačem River Platu, od koder se je leta 2022 za 44 milijonov evrov preselil k Benfici. Za slednjo je nato Fernandez igral vsega pol sezone, preden se je za 121 milijonov evrov, kar je zdaj 14. najdražji prestop v zgodovini, preselil na Otok. Fernandez je z argentinsko izbrano vrsto letos igral v finalu svetovnega prvenstva, kjer je moral predčasno pod prho zaradi rdečega kartona. Španija je v finalu slavila po podaljšku z 1:0. Je pa 25-letni vezist pred štirimi leti z reprezentanco slavil naslov prvakov v Katarju.

Za Argentino je doslej odigral 49 tekem in dosegel osem golov. Zadnjega od teh je dosegel v polfinalu SP proti Angliji. V klubski karieri je za Chelsea odigral 170 tekem in se podpisal pod 31 golov ter 30 podaj. Za Benfico je odigral 29 tekem, za River Plate pa 53. Manchester City je v tem prestopnem roku pripeljal še dva vezista, Angleža Elliota Andersona (Nottingham Forest) za 135 milijonov evrov in Maročana Ayyouba Bouaddija (Lille) za 95 milijonov evrov. Skupaj je za prestope odštel 334 milijonov evrov, s prodajami pa zaslužili 337 milijonov evrov. Med odmevnejšimi odhodi so bili predvsem Rodri (Barcelona), Savinho (Tottenham), Nico Gonzalez (Newcastle), James Trafford (Leeds) in Tijjani Reijnders (Al Qadsiah).

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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