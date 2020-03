Tudi na Parku princev ne bo spektakla

Pariz - Francoski nogometni prvak PSG in Borussia Dortmund bosta zaradi bojazni širjenja koronavirusa sredino povratno tekmo osmine finala lige prvakov v Parizu odigrala pred praznimi tribunami, je sporočila pariška policija.



V Franciji je trenutno okuženih več kot 1191 ljudi, 21 jih je zaradi virusa umrlo. PSG je prestavil že sobotno prvenstveno tekmo, ki bi jo moral odigrati v Strasbourgu.



Francozov je tudi strah, da bi virus dodatno razširili tudi nemški navijači, saj Dortmund leži v Porurju, kjer je položaj s kronavirusom najslabši v Nemčiji, saj naj bi bilo tam okuženih že skoraj 500 ljudi.



Borussia je prvo tekmo doma dobila z 2:1. Tekmo na Parku princev bi si sicer ogledalo več kot 45.000 ljudi.



Tudi jutrišnja tekma med Valencio in Atalanto bo potekala za zaprtimi vrati Mestalle. Prisotni ne bodo niti novinarji.



​Danes je francoska vlada sprejela tudi odlok, da bodo vse tekme francoske nogometne lige bodisi brez gledalcev bodisi z največ 1000 gledalci. Odlok velja do 15. aprila.