Na Planini Jojo park

Ljubljana - Slovenski nogometni reprezentant Josip Iličić je finančno podprl obnovo igrišča na Planini, so sporočili iz kranjske občine. Zvezdnik italijanske Atalante je s kranjsko občino sklenil 30.000 evrov vredno donatorsko pogodbo za ureditev enega od javnih športnih igrišč za otroke na Planini 2, kjer je tudi sam živel in se igral kot otrok.



Dela na parku Jojo so se že začela in predvidoma v dobrem mesecu bo sedaj dotrajano igrišče dobilo svežo podobo in novo opremo, so še sporočili iz občine.



Igrišče se nahaja na zelenici med večstanovanjskimi stavbami na območju KS Bratov Smuk na Planini.



»Na njem smo kot otroci preživeli ure in ure in to so bile zagotovo dobro preživete ure: v gibanju, na svežem zraku, v dobri družbi. Zdrav duh v zdravem telesu, skratka, kar je vsekakor dobra popotnica za življenje. Želim si, da bi ta koncept zasledovalo tudi čim več današnjih otrok. Če bodo imeli na voljo dovolj površin za igro, sem prepričan, bodo tudi lažje odložili mobilne telefone in se raje zapodili za žogo,« je pojasnil Iličić.



Mestna občina Kranj, ki je lastnica omenjenih površin, bo skrbela za upravljanje in vzdrževanje parka Jojo, ki bo nosil ime po nogometaševem vzdevku.



V predvidoma mesecu dni ga bodo opremili z dvema novima igraloma z varovalno podlago, sedaj asfaltirano košarkarsko igrišče bo po novem tartansko, zamenjali in prestavili bodo konstrukcije košev, postavili še gola za rokomet ter namestili nove lesene klopi. Poleg tega bodo svež oplesk dobili tudi bližnje zaklonišče in garaža, na eni od sten ob igrišču je predvidena tudi poslikava z motivom Josipa Iličića.



»Poteza Josipa Iličića, na katerega smo iskreno ponosni vsi Kranjčani, je brez dvoma človekoljubna in zato hvalevredna. Veseli me, da je s tem aktivno pristopil in podprl strategijo celostne prenove soseske Planina. Srčno upam, da na novo urejenem igrišču vznikne in se razvije še kak tak športni talent,« je ob tem povedal kranjski župan Matjaž Rakovec.