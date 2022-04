Na Plečnikovem štadionu šampionske gole zabijal Damir Pekić

V nadaljevanju preberite:

Matjaž Kek in Brane Oblak na trenerskih stolčkih, zvezdniška Olimpija z Robertom Prosinečkim. To je bilo prvo poglavje največjega derbija zdajšnjega trenerja Olimpije Prosinečkega. Zeleno-beli so v Ljudskem vrtu pod njegovo taktirko napolnili mariborsko mrežo za zmago s 3:0. A zadnji so se smejali vijolični. Za Bežigradom so tri tekme pred koncem razblinili še zadnje Olimpijine upe o naslovu prvakov. V Hrvatovem zadnjem velikem derbiju (3:3) je na igrišču je ukradel šov trikratni strelec Damir Pekić.