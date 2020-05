Na Poljskem in v Rusiji navijači na tribunah

Varšava

Predsedniku poljske nogometne zveze Zbigniewu Bonieku se smeji, saj je domači nogomet racionalno obudil k življenju. FOTO: sport onet

Čudna Nemčija

- Na Poljskem želijo junija v celoti zagnati profesionalni nogomet, tudi z navijaškim pridihom na tribunah. Enako razmišljajo v Rusiji. Seveda pa bo tako na Poljskem kot v Rusiji šlo za simbolno navijaško navzočnost. Na Poljskem bodo dovolili le 25-odstotno zasedenost sedežev na tribunah, v Rusiji pa še to ne, le desetodstotno.Poljski premierje v petek poljski javnosti na skupni novinarski konferenci s predsednikom poljske nogometne zvezesporočil, da se bodo od 19. junija navijači lahko vrnili na tribune."Zame je nogomet več kot le igra, več kot le šport. To je velika, velika promocija poljske države," je poudaril prvi minister v poljski vladi.Morawiecki je ob tem zagotovil, da vabilo navijačem, da naj se znova vrnejo na športna tekmovanja, velja tudi za tekme v na Poljskem tudi zelo priljubljenem spidveju.V prvi fazi vrnitve navijačev bodo tribune lahko napolnili le do 25 odstotkov zmogljivosti tribun pred pandemijo novega koronavirusa. Na stadionih pa bodo morali upoštevati varnostno razdaljo ter zdravstvene protokole.Novim razmeram bodo prilagodili tudi prodajo vstopnic in vstopne točke na stadionih, da se bodo izognili gneči, je še povedal predsednik vlade.Na Poljskem bodo sicer že danes po 80 dneh prisilnega tekmovalnega premora zaradi pandemije novega koronavirusa nadaljevali prekinjeno prvo poljsko nogometno ligo. Tekme ekstraklase bodo najprej potekale pred praznimi tribunami stadionov.Sicer so že v torek in sredo odigrali še zadnji dve četrtfinalni tekmi poljskega pokala.Zadnja ligaška tekma je bila na Poljskem odigrana 9. marca. Po 26 krogih je na vrhu prvenstvene lestvice Legia iz Varšave z 51 točkami. Prednosti Legie pred prvim izzivalcem, branilcem naslova Piastom Gliwice, znaša osem točk.Navijače na tribunah bodo dovolili tudi na ruskih stadionih, a v zelo omejenem obsegu."Pomembno je, da se nogometno prvenstvo nadaljuje z gledalci, čeprav jih ne bo veliko. Gledal sem tekme nemške bundeslige in celotno vzdušje je čudno, ko na tribunah ni ljudi. Ni dovolj čustev," je dejal ruski minister za športPrva ruska nogometna liga se bo nadaljevala 21. junija.Ruski zdravstveni strokovnjaki so se odločili, da bodo na tribunah lahko navzoči tudi gledalci, vendar le do 10 odstotkov zmogljivosti stadiona.Na vrhu ruske premier league je po 22 krogi Zenit iz Sankt Peterburga, devet točk manj imata na drugem mestu Lokomotiv Moskva in Krasnodar.