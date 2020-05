Poljaki bodo igrali nogomet še v tem mesecu

Varšava - Nogometno prvenstvo Poljske, ki je bilo prekinjeno zaradi koronavirusne pandemije, se bo predvidoma nadaljevalo konec maja, je sporočil predsednik poljske nogometne zveze Zbigniew Boniek. Za konec tega meseca so vrnitev k nogometu napovedali na Danskem, točen datum še ni znan, Portugalci pa bodo nogometno sezono nadaljevali 31. maja.

Boniek: Vrnitev nogometa si želijo tudi poljski navijači

»Ekipe bodo treninge začele 4. maja in če bo vse potekalo po načrtih, bosta 27. in 28. maja na sporedu dve tekmi poljskega nogometnega pokala. Dan za tem se bo predvidoma nadaljevala liga. Seveda, tekme bodo za zdaj pred praznimi tribunami,« je dejal Boniek, ki je v času igralske kariere kot napadalec blestel v dresih Juventusa in Rome, lani so ga umestili tudi v italijanski hram nogometašev.



Predsednik poljske zveze je dodal: »Na Poljskem se nogomet vrača, saj si navijači to želijo.« Nadaljevanje poljskega nogometnega prvenstva je uradno podprla tudi poljska vlada.