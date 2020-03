Na poplavljenem igrišču kot v vaterpolu

Ljubljana

Triglav : Mura 1:1 (1:1)

Športni center, gledalcev 500, sodnik Matej Jug (Tolmin).



Strelca: 1:0 – Milanović (8), 1:1 – Šušnjara (26).



Triglav: Arko, Gliha, Milanović, Kumer, Rogelj, Udovič, Mertelj, Ćerimagić (od 81. Gajić), M. Wilmots (od 55. Janković), Beciri, Petric (od 35. Hasanaj).



Mura: Zalokar, Pucko, Gorenc, Kaučič, Karničnik, Šporn, Horvat (od 81. Kouter), Bobičanec, Filipović (od 63. Cipot), Šušnjara (od 87. Žižek), Maroša.

Domžale : Celje (16.30).

Včeraj – Rudar : Olimpija 1:1, Maribor : CB24 Tabor 0:0, Bravo : Aluminij 0:0.



Vrstni red: Olimpija 44, Maribor 43, Aluminij 42, Celje 38, Mura 37, Triglav 27, Domžale 25, CB24 Tabor 23, Bravo 22, Rudar 9.





- Na močno razmočenem igrišču in v mejah še sprejemljivega (ali pa ne) sta se v prvi današnji tekmi 23. kola Triglav in Mura razšla brez zmagovalca. Kranjčani so odlično začeli tudi dvoboj s Sobočani: v osmi minuti jez desne strani poslal predložek pred vrata, ki mu je gostujoči trenernamenil št. 1 po slabši predstaviproti Mariboru. Najvišji je bil 194 centimetrov visoki srbski branilec Milan Milanović, ki je z glavo matiral debitanta v soboških vratih. Milanović je podoben gol zabil tudi v torek v Stožicah, a po podaji iz kota.Gostje so bili blizu izenačenja, ko je s strelom z glavo zadel vratnico. Prekmurci so izenačili v 26. minuti. Po dolgi podaji je žogo sprejel, ki je bil na meji prepovedanega položaja, nato pa žogo nesebično podal do vtekajočega, ki jo je poslal v prazno mrežo. Šušnjara je dosegel sedmi gol v sezoni, Bobičanec peto podajo.V drugem polčasu so bile razmere za igro še težje, zaradi česar je bliže kakršenkoli strel proti vratom podvig brez primere. Večjih nevarnosti za vratarje ni bilo.