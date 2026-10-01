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Nogomet

Na popolni tekmi so Slovenci utišali kritike, dvomljivce lahko v Švici

Slovenski nogometaši po dveh tekmah v dobrem položaju v ligi narodov. Obramba deluje, v napadu premalo učinkoviti. Odpadel še Andraž Šporar.
Z izbiro Sandija Lovrića na sredini igrišča je Boštjan Cesar zadel v polno. Foto Voranc Vogel
Galerija
Z izbiro Sandija Lovrića na sredini igrišča je Boštjan Cesar zadel v polno. Foto Voranc Vogel
Nejc Grilc
1. 10. 2026 | 05:00
5:59
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Ob začetku lige narodov, prvega pomembnega tekmovanja v selektorski vlogi, se je Boštjan Cesar ob prihodu na Brdo pri Kranju znašel v nezavidljivem položaju. Tekma s Škotsko je razkrila porazno telesno pripravljenost nekaterih nosilcev igre, ki ne zmorejo držati stika z zgornjim evropskim nogometnim razredom, kaj šele z elito. Cesar je z odločno reakcijo razdrl nedelujoči dvojec na sredini igrišča, zaupal občutku in s »popolno« zmago nad Severno Makedonijo omilil pritisk. Slovenija je pred drugo polovico lige narodov v dobrem položaju, v naslednjem tednu dni pa bodo dokazovali, da zmorejo tudi kaj več kot le preživeti v drugem kakovostnem razredu. Iz strokovnega štaba je v urah pred tekmo prišlo jasno opozorilo: igralne minute v klubih gor ali dol, vsak mora biti sposoben odigrati vsaj ...

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SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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