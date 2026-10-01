Na popolni tekmi so Slovenci utišali kritike, dvomljivce lahko v Švici

Ob začetku lige narodov, prvega pomembnega tekmovanja v selektorski vlogi, se je Boštjan Cesar ob prihodu na Brdo pri Kranju znašel v nezavidljivem položaju. Tekma s Škotsko je razkrila porazno telesno pripravljenost nekaterih nosilcev igre, ki ne zmorejo držati stika z zgornjim evropskim nogometnim razredom, kaj šele z elito. Cesar je z odločno reakcijo razdrl nedelujoči dvojec na sredini igrišča, zaupal občutku in s »popolno« zmago nad Severno Makedonijo omilil pritisk. Slovenija je pred drugo polovico lige narodov v dobrem položaju, v naslednjem tednu dni pa bodo dokazovali, da zmorejo tudi kaj več kot le preživeti v drugem kakovostnem razredu. Iz strokovnega štaba je v urah pred tekmo prišlo jasno opozorilo: igralne minute v klubih gor ali dol, vsak mora biti sposoben odigrati vsaj ...