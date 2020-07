Na Portugalskem več okuženih, Uefa ostaja pri načrtu A

Pogovor portugalskega premiera in Aleksandra Čeferina

Portugalski premier Antonio Costa (desno) zagotavlja, da bo Portugalska sprejela dovolj varnostnih ukrepov za organizacijo turnirja lige prvakov. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP



V igri Josip Iličić, Kevin Kampl in Jan Oblak

Na Portugalskem je vse več okuženih z novim koronavirusom, v javnosti pa je tudi vse več ugibanj o avgustovskem zaključnem turnirju osmih najboljših nogometnih ekip v evropski ligi prvakov. Portugalski organizatorji turnirja so kljub trenutno slabi zdravstveni sliki prepričani, da Evropski nogometni zvezi (Uefa) ne bo treba poseči po »načrtu B«.Predsednik Uefeje po torkovem sestanku s portugalskim premierjemdejal, da turnir zaenkrat ne potrebuje alternativnega načrta in da bodo vse tekme na programu med 12. do 23. avgustom na stadionih Benfice in Sportinga v Lizboni, je danes zapisala francoska tiskovna agencija AFP.Portugalski premier je Slovencu na čelu Uefe ob tej priložnosti dejal, da so v njegovi državi sprejeli vse potrebne ukrepe za varno organizacijo turnirja. Iz te jugozahodne evropske države pa prihajajo zaskrbljujoči zdravstveni podatki, v zadnjem času na Portugalskem dnevno v povprečju potrdijo 321 novih primerov koronavirusa, kar je za tretjino več kot junija. Največ primerov okužbe so zabeležili prav v portugalski prestolnici, mestne oblasti so zaradi tega v naslednjih dveh tednih uvedle strožje ukrepe za 19 sosesk v severnem delu Lizbone za okoli 700.000 prebivalcev.V portugalski prestolnici bodo med 12. in 23. avgustom na sporedu vse zaključne tekme lige prvakov od četrtfinala naprej. V izločilnih bojih bo v četrtfinalu in polfinalu le ena tekma in ne dve, kot je običajno. V četrtfinale so se že uvrstili Atalanta iz Bergama, Atletico Madrid, Leipzigin PSG. Za ostala štiri mesta se potegujejo Real Madrid in Manchester City (Angleži po prvi tekmi vodijo z 2:1), Bayern in Chelsea (Nemci vodijo s 3:0), Lyon in Juventus (Francozi so v prednosti 1:0) ter Napoli in Barcelona (ekipi sta prvo tekmo odigrali neodločeno z 1:1).