Na trilerju v Londonu Haaland podrl Shearerjev rekord

Angleški nogometni prvoligaši so začeli 14. krog domače lige. Drugouvrščeni Manchester City je v gosteh pri Fulhamu zmagal s 5:4 in se vsaj do današnjega večera vodilnemu Arsenalu približal na dve točki.

Fulham in Manchester City sta gledalcem v Londonu v prvem polčasu ponudila štiri zadetke, na žalost domačih navijačev je tri prejela Fulhamova zasedba. Začel je Erling Haaland v 17. minuti, ko je dosegel svoj 15. ligaški zadetek v tej sezoni, skupno pa 100. v dresu Cityja v angleški ligi v 111 nastopih. S tem je podrl rekord Alana Shearerja, ki je doslej držal rekordno znamko, ko je 100 golov zbral na 124 tekmah. Na 2:0 je povišal Tijjani Reijnders v 37., na 3:0 pa Phil Foden v 44. minuti. Tik pred odhodom na odmor je domačim nekaj upov vzbudil Emile Smith-Rowe.

Foden je že kmalu po začetku drugega polčasa po drugi podaji Haalanda na tekmi dosegel še svoj drugi gol na tekmi, Sander Berge pa je z avtogolom v 54. minuti Cityjevo prednost povišal že za 5:1. Toda sledil je povratni udarec Fulhama. Alex Iwobi je tri minute zatem spet nekoliko zmanjšal zaostanek domačega moštva, Samuel Chukwueze je v 72. minuti naredil obračun še malce zanimivejši, isti igralec pa je v 78. Londončane vrnil v igro. Kljub dolgemu sodniškemu dodatku pa se mreži nista več zatresli. City ima zdaj 28 točk, Arsenal mu beži za dve.

Romero rešil točko

Dvoboj Newcastla in Tottenhama se je končal z 2:2. Bruno Guimaraes je domače popeljal v vodstvo v 71. minuti, sedem minut pozneje je izenačil Cristian Romero, Anthony Gordon pa je v 86. minuti z bele pike zadel za 2:1. Ko je že kazalo na slavje domačih, pa je v 95. minuti znova udaril Romero in s »škarjicami« poskrbel za 2:2.

Obračun Bournemoutha in Evertona je dobil slednji z 1:0, Jack Grealish je za goste iz Liverpoola zadel v 78. minuti. V sredo bodo ob 20.30 tekme Arsenal – Brentford, Brighton – Aston Villa, Burnley – Crystal Palace in Wolverhampton – Nottingham Forest, ob 21.15 pa bo Jaka Bijol z Leedsom gostil tretjeuvrščeni Chelsea, Liverpool pa Sunderland. V četrtek bo ob 21.00 še Manchester United znova brez poškodovanega Benjamina Šeška gostil West Ham.