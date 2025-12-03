  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Na trilerju v Londonu Haaland podrl Shearerjev rekord

    Na dvoboju med Fulhamom in Manchester Cityjem so s 5:4 slavili meščani. Pred današnjo tekmo Arsenala za topničarji zaostajajo le za dve točki.
    Erling Haaland je proti Fulhamu zabil svoj stoti zadetek v premier ligi. FOTO: Ben Stansall/AFP
    Galerija
    Erling Haaland je proti Fulhamu zabil svoj stoti zadetek v premier ligi. FOTO: Ben Stansall/AFP
    T. E., STA
    3. 12. 2025 | 07:36
    3. 12. 2025 | 07:42
    3:08
    A+A-

    Angleški nogometni prvoligaši so začeli 14. krog domače lige. Drugouvrščeni Manchester City je v gosteh pri Fulhamu zmagal s 5:4 in se vsaj do današnjega večera vodilnemu Arsenalu približal na dve točki.

    Fulham in Manchester City sta gledalcem v Londonu v prvem polčasu ponudila štiri zadetke, na žalost domačih navijačev je tri prejela Fulhamova zasedba. Začel je Erling Haaland v 17. minuti, ko je dosegel svoj 15. ligaški zadetek v tej sezoni, skupno pa 100. v dresu Cityja v angleški ligi v 111 nastopih. S tem je podrl rekord Alana Shearerja, ki je doslej držal rekordno znamko, ko je 100 golov zbral na 124 tekmah. Na 2:0 je povišal Tijjani Reijnders v 37., na 3:0 pa Phil Foden v 44. minuti. Tik pred odhodom na odmor je domačim nekaj upov vzbudil Emile Smith-Rowe.

    Foden je že kmalu po začetku drugega polčasa po drugi podaji Haalanda na tekmi dosegel še svoj drugi gol na tekmi, Sander Berge pa je z avtogolom v 54. minuti Cityjevo prednost povišal že za 5:1. Toda sledil je povratni udarec Fulhama. Alex Iwobi je tri minute zatem spet nekoliko zmanjšal zaostanek domačega moštva, Samuel Chukwueze je v 72. minuti naredil obračun še malce zanimivejši, isti igralec pa je v 78. Londončane vrnil v igro. Kljub dolgemu sodniškemu dodatku pa se mreži nista več zatresli. City ima zdaj 28 točk, Arsenal mu beži za dve.

    Romero rešil točko

    Dvoboj Newcastla in Tottenhama se je končal z 2:2. Bruno Guimaraes je domače popeljal v vodstvo v 71. minuti, sedem minut pozneje je izenačil Cristian Romero, Anthony Gordon pa je v 86. minuti z bele pike zadel za 2:1. Ko je že kazalo na slavje domačih, pa je v 95. minuti znova udaril Romero in s »škarjicami« poskrbel za 2:2.

    Obračun Bournemoutha in Evertona je dobil slednji z 1:0, Jack Grealish je za goste iz Liverpoola zadel v 78. minuti. V sredo bodo ob 20.30 tekme Arsenal – Brentford, Brighton – Aston Villa, Burnley – Crystal Palace in Wolverhampton – Nottingham Forest, ob 21.15 pa bo Jaka Bijol z Leedsom gostil tretjeuvrščeni Chelsea, Liverpool pa Sunderland. V četrtek bo ob 21.00 še Manchester United znova brez poškodovanega Benjamina Šeška gostil West Ham.

    Sorodni članki

    Šport  |  Rokomet
    Bliža se kongres IHF

    Bobinac med izzivalci »večnega faraona« Mustafe

    Čez slabe tri tedne bo ostareli prvi mož svetovnega rokometa Hasan Mustafa imel najmočnejšo konkurenco doslej, izziva ga tudi predsednik OKS.
    Jernej Suhadolnik 3. 12. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Razočaranje v Stožicah

    Razglašeni Slovan klavrno končal evropsko sezono

    V Stožicah rokometaši Uroša Zormana niso izkoristili priložnosti in so po novem porazu izpadli iz EHF evropske lige. Obramba ni bila na zadostni ravni.
    Peter Zalokar 2. 12. 2025 | 22:13
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Nova vrnitev?

    Serena namignila, da se vrača

    Največja teniška zvezdnica Serena Williams želi biti spet vključena v dopinška testiranja, kar namiguje na to, da jo mika nazaj v karavano WTA.
    2. 12. 2025 | 19:35
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Lena Repinc najbolje doslej: Zdaj bi si morda premislila

    Na uvodni posamični tekmi sezone svetovnega pokala v biatlonu lep dosežek Bohinjke. Med dobitnicami točk tudi Polona Klemenčič.
    2. 12. 2025 | 18:20
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kdo bo selektor?

    Vedno je bil ob uspehih podpis slovenskega trenerja

    Nekdanja selektorja Bojan Prašnikar in Slaviša Stojanović ter nekdanji reprezentant Ermin Šiljak o koncu sodelovanja Matjaža Keka in NZS.
    Siniša Uroševič 2. 12. 2025 | 17:31
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Pristojni pri FIS po zmagi kaznovali Mikaelo Shiffrin

    Kakor poudarjajo odgovorni, pravila v alpskem smučanju veljajo za vse enako – tudi za največje ikone v tem športu.
    Miha Šimnovec 1. 12. 2025 | 23:01
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Avstrija

    Umor vplivnice: ubil jo je v transu, zdaj joče v celici

    Za medije je spregovorila odvetnica Slovenca, ki je po predaji Avstrijcem priznal umor Stefanie Pieper.
    Tomica Šuljić 1. 12. 2025 | 13:36
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Avstrija

    Umor vplivnice: zdaj se je v zagovoru pojavil še nož

    Potek kaznivega dejanja je kompleksen, za Delo pojasnjuje odvetnica Patrika M., ki je ubil avstrijsko vplivnico Stefanie.
    Tomica Šuljić 2. 12. 2025 | 11:15
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Stožice

    Zoran Janković razkril tudi skrivnost o Virantu

    Janković o Stožicah, investitorjih, Golobovi vladi, Logarju, Vučiću in sodnih postopkih pred volitvami 2026.
    1. 12. 2025 | 11:31
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

    Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
    Promo Delo 2. 12. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako bo Nova Gorica praznično zaokrožila evropsko kulturno leto

    Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Smučanje

    Večina smučarskih poškodb se zgodi pri rekreativnih smučarjih

    Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Varčevanje

    Zakaj varčevanje na računu ni nujno najvarnejša izbira?

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Dosedanji zmagovalci:

    Zvezde so dodano vrednost na zaposlenega podvojile

    Enajsterica je od leta 2017, ko je bil prvi izbor, število zaposlenih povečala za 70 odstotkov
    Nejc Gole 1. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Prihodnost energetike je v povezovanju

    V samopreskrbnih energetskih skupnostih se čista energija deli, hrani in upravlja pametno, poudarja Mitja Kastelic.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Novi zvezdi na podjetniškem nebu sta podjetji Unichem in NGEN

    Strokovna komisija je podelila naziv Delove podjetniške zvezde v kategoriji MSP podjetju z Vrhnike, v kategoriji velikih podjetij pa družbi iz Žirovnice.
    Milka Bizovičar, Vojko Urbančič 27. 11. 2025 | 20:26
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Didszuweit je predstavil inovacije v poslovanju Mastercarda

    Inspirativni trenutek na podelitvi je pripadel podpredsedniku za razvoj izdelkov in storitev pri Mastercardu.
    27. 11. 2025 | 20:15
    Preberite več

    Več iz teme

    ArsenalManchester Citypremier leagueTottenhamErling HaalandAlan Shearer

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Angleško prvenstvo

    Na trilerju v Londonu Haaland podrl Shearerjev rekord

    Na dvoboju med Fulhamom in Manchester Cityjem so s 5:4 slavili meščani. Pred današnjo tekmo Arsenala za topničarji zaostajajo le za dve točki.
    3. 12. 2025 | 07:36
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina in Rusija

         V živo: Putin: Rusija je pripravljena na vojno z Evropo

    Pogajanja o miru med Ukrajino in Rusijo so trajala pet ur, a kompromisa niso dosegli.
    3. 12. 2025 | 07:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Umor vplivnice

    Kdo je razvpita odvetnica Astrid Wagner? Branila je celo Fritzla

    Med njimi je tudi ljudožerec Alfred Ulrich, ki danes v zaporu kuha za Fritzla, tudi njenega klienta.
    3. 12. 2025 | 07:21
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Velika cimetka – cimetove rolice, ki dobijo obliko torte (VIDEO)

    Odkrijte recept za puhasto cimetovo torto z mehko notranjostjo, lepljivim vrtincem in božanskim kremnim prelivom. Popolna za decembrsko razvajanje.
    Jasmina Pirnar Krope 3. 12. 2025 | 07:06
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ruski plin

    Od jeseni 2027 popolna prepoved ruskega plina v EU, zagrožene tudi kazni

    Za dolgoročne pogodbe za uvoz LNG bo medtem prepoved veljala od 1. januarja 2027.
    3. 12. 2025 | 06:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Umor vplivnice

    Kdo je razvpita odvetnica Astrid Wagner? Branila je celo Fritzla

    Med njimi je tudi ljudožerec Alfred Ulrich, ki danes v zaporu kuha za Fritzla, tudi njenega klienta.
    3. 12. 2025 | 07:21
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Velika cimetka – cimetove rolice, ki dobijo obliko torte (VIDEO)

    Odkrijte recept za puhasto cimetovo torto z mehko notranjostjo, lepljivim vrtincem in božanskim kremnim prelivom. Popolna za decembrsko razvajanje.
    Jasmina Pirnar Krope 3. 12. 2025 | 07:06
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ruski plin

    Od jeseni 2027 popolna prepoved ruskega plina v EU, zagrožene tudi kazni

    Za dolgoročne pogodbe za uvoz LNG bo medtem prepoved veljala od 1. januarja 2027.
    3. 12. 2025 | 06:23
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ogrevanje

    Brezplačno do klimatske ali prezračevalne naprave

    Zaradi izjemnega zanimanja kupcev podjetje REAM d. o. o. podaljšuje svojo uspešno jesensko akcijo, ki je navdušila številne uporabnike po Sloveniji.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    BODITE PREVIDNI

    Bodite previdni: to so klici, ki vam lahko zagrenijo življenje (video)

    Kako napadalci ustvarjajo lažne identitete in kako lahko podjetja ostanejo korak pred prevarami.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznična pojedina

    Sladki trenutki z Deluxe: praznične sladice, ki jih morate pokusiti

    Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    REŠITEV

    Slovenski gradbeni sektor na razpotju: kakšne spremembe nas čakajo?

    Nizkoogljični cementi, krožno gospodarstvo in premišljeni javni razpisi lahko bistveno zmanjšajo ogljični odtis gradbenega sektorja.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAZNIKI

    L'OCCITANE ponovno z veliko akcijo

    L'OCCITANE Slovenija tudi letos podpira Junake 3. nadstropja. Pridružite se dobrodelni zgodbi in pomagajte pričarati sijoče praznike za male junake.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 11:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Najboljša investicija v vaše počutje

    WellCard je več kot darilna kartica – je vstopnica do stotin velneških doživetij, kjerkoli in kadarkoli si zaželite odmika od vsakdana.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Čist zrak

    Strokovnjaki opozarjajo na porast slabega počutja zaradi te prikrite nevarnosti

    Vdihavanje onesnaženega zraka škoduje našemu zdravju. Najnevarnejši so majhni, nevidni delci, ki prodrejo v naša pljuča, krvni obtok in organizem.
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 13:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    »To se nam ne more zgoditi«: najdražja iluzija slovenskih podjetij

    Predstavljajte si običajen delovni dan, ko jutranje brnenje računalnikov in strežnikov nenadoma utihne.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pošta

    Pošta Slovenije nudi eno izmed najbolj naprednih orodij za pošiljanje pošte

    Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Soseska Pod Šmarno goro: kjer hiša postane dom

    V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova ekskluzivna zaprta soseska.
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBER ZGLED

    Zakaj je Koroška postala zgled za Evropo

    Regija tik ob naši meji dokazuje, da je zeleni prehod lahko jedro gospodarske rasti in inovacij.
    Promo Slovenske novice 2. 12. 2025 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

    Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
    Promo Delo 30. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Pošta Slovenije v letu 2025: nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

    Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako premagati fobijo, ki vam lahko prikrajša celo dober obrok

    Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    »Življenje je pot, zdravje je cilj!«

    Ena največjih globalnih groženj zdravju

    Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
    Promo Delo 12. 11. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Pot do brezogljičnega cementa v Sloveniji

    Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
    Promo Delo 2. 12. 2025 | 10:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Najstniki in britje – kako poenostaviti pomemben ritual vsakega mladeniča

    Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    ZAVOD AKTIVNA STAROST

    Resnične zgodbe, ki pretresejo: »Nihče se ne spomni na moj rojstni dan«

    Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kaj storiti, ko potrkajo davčni inšpektorji

    Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ne zapravi priložnosti

    Črni petek se začenja: kupite Office 2021 za 25,28 EUR in ga uporabljajte za vedno! Win 11 Pro z 90 % popusta – za 13,55 EUR!
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:45
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    SVET ILUSTRACIJ

    Kako nastajajo najbolj čarobne mojstrovine?

    Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo