Drugoligaš v zadnjih sekundah šokiral novega trenerja

Nogometaši španskega drugoligaša Albaceteja so v osmini finala španskega pokala priredili presenečenje in premagali Real Madrid. Prvenec novega trenerja Alvara Arbeloe na klopi kraljevega kluba je bil popoln polom.

Real Madrid je v španskem pokalu doživel ponižujoč poraz. Na svoji prvi tekmi po ločitvi od trenerja Xabija Alonsa so beli v osmini finala Copa del Rey izgubili proti drugoligašu Albaceteju z 2:3 (1:1). Brez superzvezdnika Kyliana Mbappeja so 20-kratni zmagovalci pokala razočarali skozi celotno tekmo in zasluženo izpadli proti 17. ekipi španske druge lige.

Ves čas tekme ni bilo skoraj nobene razlike v kakovosti med ekipama, pišejo agencije. Real si je ustvaril le malo priložnosti za zadetek, medtem ko so imeli gostitelji dejansko boljše priložnosti. Albacete je bil nagrajen v prvem polčasu, ko je Javi Villar (42. minuta) z glavo popeljal avtsajderje v vodstvo. Osemnajstletni Franco Mastantuono (45.+3) je izenačil za goste v zadnjih trenutkih prvega polčasa. Tudi po odmoru se je Real večji del tekme trudil parirati tekmecu. Odločitev je padla v turbulentnem zadnjem delu tekme.

Potem ko je Jefte Betancor iz Albaceteja v 82. minuti povišal na 2:1, se je zdelo možno novo presenečenje. Toda Gonzalo Garcia je v sodnikovem dodatku izenačil za Real Madrid (90.+1). Nato je Betancor v sodnikovem dodatku znova zadel (90.+4): 32-letnik je z izjemnim strelom v daljni kot vratarja Albaceteju zagotovil senzacionalno zmago.

»To je največja stvar, ki se mi je kdaj zgodila v nogometu, vesel sem za svojo ekipo, ki je delala kot nora. Zelo, zelo sem vesel,« je po tekmi dejal 32-letni Betancor, ki je v Albacete prišel na posojo iz Olympiakosa v začetku januarja.

Arbeloa se veseli dela z igralci

Medtem ko je novi trener Reala poraz pospremil z drugačnimi očmi. »Ne bojim se neuspeha. Razumem tiste, ki želijo ta poraz označiti za neuspeh. To me bo prisililo k izboljšanju. Imamo veliko prostora za izboljšave, vendar se neuspeha ne bojim. V življenju mi je že večkrat spodletelo. Doživel sem hujše poraze v pokalu od tega in komaj čakam, da se jutri vrnem v Valdebebas, da bom delal s svojimi igralci,« je tekmo videl Arbeloa.

Slabi dnevi za Real se tako nadaljujejo. Najprej je Real v nedeljo v finalu španskega superpokala izgubil proti večnemu tekmecu Barceloni, nato je trener Xabi Alonso dobil nogo, zdaj pa so beli baletniki doživeli poraz proti 17. ekipi segunda division. In to njihov prvi v zgodovini.