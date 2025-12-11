Na Reki celjski ne odlašaj na jutri, če lahko danes

Victor Sanchez proti Albertu Rieri drugič. Nocojšnji (21.00) hrvaško-slovenski derbi na evropski klubski fronti v 5. kolu konferenčne lige na reški Rujevici bo obudil trenerski dvoboj iz prejšnjega slovenskega prvenstva, v katerem sta španska strokovnjaka osvojila najpomembnejši lovoriki. Starejši, 49-letni Sanchez, je prav na Reki in z Olimpijo začel svoj odmevnejši evropski pohod, šest let mlajši Riera je na dobri poti, da s Celjem pripravi še eno evropsko senzacijo.

Med Špancema, Madridčanom in Majorčanom, ni pretirane ljubezni: prvi je po nogometnem profilu konservativni »madridist«, drugi je liberalni »barcelonist«. Na vrhu slednjih sta Pep Guardiola in Mikel Arteta, Albertova prijatelja in soustvarjalca smeri, ki z bolj ali manj vidnimi popravki vlada evropskemu nogometu. Rierova filozofija je celo najbolj skrajna, a pobira pohvale in sadove. Ko se sooči s kolegom, ki se je po septembrskem prihodu na Reko že ujel z okoljem in zahtevami tamkajšnjih nogometnih navdušencev, ne uživa, kot zna sicer uživati. Majorčan izgubljenega prvenstva proti Olimpiji iz pretekle sezone (še) ni pozabil, Sanchez je povrhu Rijeki preprečil preboj v konferenčno ligo, letos z njo lovi napredovanje v osmino finala.