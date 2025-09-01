Na Reki iščejo trenerja in pogledujejo proti Victorju Sanchezu

Radomir Đalović ni več trener hrvaškega nogometnega prvaka Rijeke. Nekdanji napadalec Rijeke je na trenerski stolček sedel v prejšnji sezoni in je osvojil dvojno lovoriko. V tej sezoni je Rijeka najprej izpadla iz kvalifikacij za ligo prvakov proti Ludogorcu, nato je za evropsko ligo izločila Shelbourne, v zadnjem kvalifikacijskem kolu za EL pa izgubila proti Paoku (znoaz 0:5), a se je uvrstila v konferenčno ligo, v kateri se bo merila tudi s Celjem.

Reških povezav s slovenskim nogometom je veliko. Đalovićeva samostojna trenerska pot pri Rijeki se je lansko leto začela s polom proti Olimpiji v zadnjem kvalifikacijskem kolu za uvrstitev v konferenčno ligo. Rijeka in Celje se bosta v 5. kolu KL pomerila na Rujevici 11. decembra, v zadnjem dejanju ligaškega dela tekmovanja pa bo Celje doma gosti (18. decembra) prav Shelbourne.

Celjani in Albert Riera bi se lahko soočili s starim znancem. Glavni kandidat za trenerski stolček Rijeke je Victor Sanchez, ki je v minuli sezoni Olimpijo popeljal do naslova prvaka in šestnajstine finala konferenčne lige.

Kot glavni trener Rijeke je Đalović na 52 tekmah dosegel 23 zmag, 15 remijev in 14 porazov.