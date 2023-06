Na San Siru odpustili legendo kluba

Italijanski prvoligaš AC Milan je po poročanju nekaterih medijev odpustil športnega direktorja Paola Maldinija (54), legendo kluba, ki je za rdeče-črne igral 25 let in petkrat osvojil ligo prvakov.

Kariero je končal leta 2009 in se devet let kasneje vrnil na San Siro sprva kot vodja mladinske šole. Kasneje je dobil direktorsko funkcijo in med drugimi pripeljal zvezdnike, kakršna sta Rafael Leao in Fikayo Tomori.

Milan je v prejšnji sezoni osvojil naslov prvaka v serie A, v tej pa je zasedel četrto mesto in izpadel v polfinalu lige prvakov proti Interju.

Paolo Maldini je bil vso kariero član Milana. FOTO: Filippo Monteforte/AFP

Maldini se je srečal s predsednikom Gerryjem Cardinalejem in poslovnim direktorjem Rickyjem Massaro, strani pa naj bi bile povsem na nasprotnih bregovih v pogledih, v katero smer naj se razvija slavni klub. Tudi Massara naj bi dobil nogo.