Na San Siru želijo po Zlatanu Ibrahimoviću uživati v golih Benjamina Šeška

Pri slovitem italijanskem nogometnem velikanu in sedemkratnem evropskem prvaku Milanu, kjer se bodo poleti odrekli, ali veteranu Olivieru Giroudu ali Srbu Luki Joviću, ne skrivajo več, da je slovenski reprezentant Benjamin Šeško prva poletna prestopna tarča. Pri športnem dnevniku La Gazzetta Dello Sport so 20-letnega Radečana označili kot najbolj idealnega napadalca za prihodnost.

»Je visok, tehnično dovršen, zabija gole na vse načine, odličen v obrambnih nalogah in je napadalec prihodnosti,« je zapisal sloviti časnik, ki je dodal, da je ta trenutek najšibkejše nogometaševo priporočilo to, da pri Leipzigu premalo igra. A je v nogometnem svetu že zelo znan igralec in zabija gole za reprezentanco ter je zanimiv tudi zaradi tega, ker je nespornega heroja rdeče-črnih Zlatana Ibrahimovića označil za svojega vzornika.

Šeško med najvidnejšimi mladimi napadalci sicer ni edini kandidat za Milanovo »squadro«. La Gazzetta Dello Sport je izpostavila še 22-letnega napadalca Bologne Nizozemca Joshuo Zirkzeeja, Lillovega 24-letnega Kanadčana Jonathana Davida, ki je v konferenčni ligi igral tudi proti Olimpiji, in 22-letnega Mehičana, rojenega v Argentini in člana Feyenoorda Santiaga Gimeneza. Šeško naj ne bi bil naprodaj za manj kot 40 milijonov evrov in vprašanje je, če so pri Leipzigu sploh voljni prodati Slovenca. »Če so, potem …,« je zaključila La Gazzetta Dello Sport.