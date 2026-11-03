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Nogomet

Na Cesarjevem seznamu za Švico in S. Makedonijo tudi zanimivo ime

Slovenske nogometaše 13. in 16. novembra čakata tekmi v Ljudskem vrtu in Skopju, reprezentanca bo znova brez Benjamina Šeška.
FOTO: Russell Cheyne/Reuters
Galerija
FOTO: Russell Cheyne/Reuters
N. Gr.
3. 11. 2026 | 11:00
3. 11. 2026 | 11:08
1:55
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Slovenska nogometna reprezentanca se bo na Brdu pri Kranju zbrala še zadnjič v tem letu in poskušala uspešno končati nastope v ligi narodov. Izbrance selektorja Boštjana Cesarja 13. novembra čaka domači obračun v Ljudskem vrtu, tri dni pozneje še gostovanje v Skopju. Tudi tokrat bo manjkal Benjamin Šeško, selektorju pa skrbi povzroča predvsem pomanjkanje igralnih minut nekaterih reprezentantov v klubih.

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Vipotnik kot Kane, Bijol s posebnežem – kdo je na voljo Boštjanu Cesarju?

FOTO: N. Gr.
FOTO: N. Gr.
Nekaj težav z ritmom in pripravljenostjo je predvsem v obrambi, zato je Cesar še razširil svoj izbor. David Zec je po reprezentančnem nastopu v Glasgowu zbral le 130 minut in zdrsnil na klop, Jaka Bijol pa je na zadnjih štirih klubskih tekmah odigral 94 minut. Boljši tekmovalni ritem imajo David BrekaloErik Janža in Žan Karničnik, ki redno igrajo. Vpoklical je mladega Reljo Obrića, perspektivnega branilca Atalante (letnik 2006), ki še čaka na debi. 

V napadu je z dvema pokalnima goloma nase opozoril Aljoša Matko, medtem ko Žan Vipotnik pri Swanseaju še išče lansko strelsko formo. Cesar bo poskušal nadgraditi delo iz prejšnje reprezentančne akcije, v kateri so Slovenci slavili tudi v Glasgowu. »Dobro je, da je do naslednje akcije manj kot mesec dni, opravljeno reprezentančno delo se bo poznalo,« je poudaril ob koncu septembrskega zbora.

Novembrski tekmi bosta zadnja preizkusa njegove zasedbe pred koncem leta.

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Benjamin ŠeškoSlovenska nogometna reprezentancaBoštjan CesarJaka BijolŽan VipotnikŽan KarničnikRelja Obrić

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