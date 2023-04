Na skupščini NZS poudarek na rekordnih infrastrukturnih vlaganjih

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je na Brdu pri Kranju izvedla redno letno skupščino. Ob uravnoteženem proračunu so tokrat poudarili tudi rekordne vložke v infrastrukturo, enakopravnost žensk v vodstvenih strukturah in sprejetje etičnega kodeksa NZS.

»Kakor velja v življenju, velja tudi v nogometu – tisto, kar vlagaš v današnje dni, se bo obrestovalo v prihodnosti in tisto, kar je danes uspešno, mora vračati k izvoru. Prihodke in prepoznavnost, ki ju v največji meri zagotavlja ravno moška reprezentanca, zato premišljeno vlagamo v nogometno prihodnost,« je v nagovoru povedal predsednik NZS Radenko Mijatović, ki je zadovoljen z zadnjimi predstavami igralk in igralcev. Tako je optimist za prihodnost, tudi glede uvrstitve članske vrste na evropsko prvenstvo 2024.

Eden glavnih poudarkov skupščine je bilo dejstvo, da bo NZS največ doslej vlagala v infrastrukturo. Za to bo iz programa Evropske nogometne zveze (Uefa) HatTrick VI namenila šest milijonov evrov, dodatne tri milijone pa bo preko infrastrukturnih razpisov namenila iz integralnega proračuna. Kot so pojasnili na zvezi, bo do leta 2030 za nogometne infrastrukturne projekte na voljo devet milijonov evrov.

Kar zadeva finančni vidik NZS, je bil proračun tudi leta 2022 uravnotežen. NZS je imela 19.204.000 evrov prihodkov in 19.198.795 evrov odhodkov. Največji delež prihodkov predstavljajo televizijske in medijske pravice (29,8 odstotka), prihodki s strani Uefe (19,8 odstotka) in prihodki od prodanih sponzorstev in sponzorskih pravic (19,8 odstotka).

Med odhodki prevladujejo klubska tekmovanja (35,8 odstotka) in reprezentance (32,2 odstotka). NZS je v letu 2022 sicer zadržala enako raven sofinanciranja deležnikov kot v predhodnem letu (4,4 milijona evrov). Za primerjavo: v letu 2020 je to sofinanciranje znašalo 2,8 milijona evrov.

Podobne številke kot v 2022 pa NZS načrtuje tudi v 2023 - torej po približno 19 milijonov evrov prihodkov in odhodkov. Med prihodki bo največja razlika v črpanju iz programa Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Forward 2.0 in 3.0, med odhodki pa bo največji vložek v infrastrukturo (68 odstotkov več kot v 2022), mladinski nogomet in nogomet za vse.

»NZS je največja športna zveza, zato je prav, da si postavljamo visoke cilje in zasledujemo najvišje standarde. Odličnost organizacije se ne meri le z višino proračuna in finančno uspešnostjo, temveč tudi s transparentnostjo, odgovornostjo, učinkovitostjo in visokimi etičnimi standardi na vseh ravneh delovanja,« je še povedal predsednik Mijatović.

Na skupščini so postregli tudi z nekaj podatki o številčnosti v slovenskem nogometu. Tako je v letu 2022 nogometna družina štela več kot 80.000 članov, 66.227 je bilo registriranih nogometašev, skoraj 7000 je rekreativcev, 1753 pa trenerjev. V tem je še 691 sodnikov in več kot 4000 različnih nogometnih delavcev.

Delegati so na seji glasovali tudi o spremembah in dopolnitvah statuta NZS. Te so sprejeli soglasno, NZS pa je s tem sledila smernicam dobrega upravljanja Uefe. NZS, kot pravijo na zvezi, bo tako po novem sledila večji vključenosti žensk v organih in komisijah NZS, s sistemom zavor in ravnovesij zagotavljala ustrezno delitev oblasti, skrbela za profesionalno in učinkovito delovanje organov in komisij ter statutarno opredelila področje etike.

Tako so sprejeli tudi temeljni akt s področja etike, etični kodeks NZS. Kot piše v preambuli tega, ima NZS posebno odgovornost zaščite integritete in ugleda nogometne igre na območju Slovenije in da si slednjega redno prizadeva ščititi, medtem ko mora ravnanje oseb, ki jih kodeks zavezuje, podpirati načela in cilje NZS ter njenih članic in članov ter se vzdržati vsega, kar bi lahko škodovalo ugledu nogometa v družbi in okolju.