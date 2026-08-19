Na Slovaškem prva zgodovinska misija srečnih Celjanov

Slovenski nogometni prvaki Celjani so na prizorišče prve zgodovinske tekme in hkrati najhujšega evropskega poloma v Bratislavo dopotovali v najboljši formi. Z nizom treh zmag – dveh prvenstvenih in zadnje kvalifikacijske za ligo prvakov – so favoriziranim slovaškim šampionom vrgli rokavico in poslali jasno sporočilo, da bodo nocoj na stadionu Tehelne pole (Opečnato polje; 21.00) videli povsem drugačne tekmece kot pred dvema letoma, ko so se v Sloveniji vrnili s petimi žogami v svoji mreži. Celjani uvrstitvi v ligo prvakov in denarni nagradi 18,6 milijona še nikoli niso bili tako blizu. Povratna tekma bo naslednjo sredo v Celju. Stopnjevanje forme Celjanov vzbuja optimizem, kvalifikacijsko pot proti »champions league« so pred slabim mesecem dni začeli v Albaniji v Rrogožini z neodločenim izidom (3:3), nadaljevali s srečno zmago po strelih z bele točke in napredovanje v 3. kolo, v katerem so v dramatičnem slogu izločili armenskega prvaka Ararata. Po porazu v Armeniji z 1:2 so bili doma boljši z 2:0. Lahko so tudi sproščeni, evropsko jesen v evropski ligi so si že zagotovili.