Na slovitem dirkališču s ferrarijem trčil v ogrado in jo odnesel brez parsk

Španski nogometni vratar Robert Sánchez , ki kot posojeni nogometaš Chelseaja brani za italijanskega prvoligaša Como, je doživel hudo nesrečo na slovitem nemškem dirkališču Nürburgring Nordschleife. Med prosto vožnjo na stezi, ki upravičeno nosi vzdevek Zeleni pekel , je z dirkalnim ferrarijem zletel s proge in močno trčil v zaščitno ograjo.

Kot poroča britanski tabloid The Sun , je španski reprezentančni čuvaj mreže vozil dirkalnik Ferrari 488 Challenge Evo – avtomobil s 670 konjskimi močmi, ki je namenjen izključno vožnji po dirkališčih. Nesreča se je zgodila na najbolj ikoničnem delu steze, v nagnjenem ovinku Karussell.

Trčil z več kot 110 kilometrov na uro

Poznavalci nemškega dirkališča so pojasnili, da ta odsek kljub temu, da ne sodi med najhitrejše dele steze, velja za izjemno zahtevnega. Pri avtomobilih, kot je ferrari, je tako pri vstopu v ovinek kot pri izstopu iz njega zelo lahko izgubiti nadzor nad vozilom.

Lansko poletje je Portugalski napadalec pri Liverpoolu Diogo Jota s svojim lamborginijem zletel s ceste in tragično preminil. FOTO: El Mundo De Castilla Y Leon/Via Reuters

Po navedbah očividcev je Sánchez pri hitrosti več kot 110 kilometrov na uro zletel s steze in silovito trčil v zaščitno ogrado. Posnetki poškodovanega vozila na vlečni službi pričajo o silovitosti udarca, a vratar v nesreči na srečo ni utrpel nobenih telesnih poškodb.

Precej slabše sta jo odnesla italijanski športni avtomobil, katerega sprednji del je bil popolnoma uničen, in infrastruktura dirkališča, ki je utrpela precejšnjo škodo. Proste vožnje, ki so potekale v ponedeljek dopoldne, so bile po nesreči nemudoma prekinjene, dokler vzdrževalne ekipe niso očistile steze in popravile zaščitnih ograj.

Kot da se ni zgodilo nič

Očividci so dogodek opisali takole: »V ograjo je treščil pri približno 113 kilometrih na uro, takoj zatem pa so na stezi izobesili rdečo zastavo. Gre za nagnjen ovinek z več kot 180-stopinjskim zavojem. Očitno je prehitro pospešil in zapeljal naravnost v ograjo. Sprednji del njegovega ferrarija je bil povsem uničen, kosi pa so bili raztreseni po vsej stezi.«

Eden izmed udeležencev, ki se je peljal mimo kraja nesreče, je dodal, da je španski vratar ostal povsem miren: »Takoj je stopil iz avtomobila, kot da se ni zgodilo nič, in začel pobirati odlomljene dele. Ni bil videti pretresen. Da gre zanj, smo ugotovili šele takrat, ko smo na boku dirkalnika opazili zapisano njegovo ime.«