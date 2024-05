Na Štajerskem evforija, v Ljubljani labirint

V nadaljevanju preberite:

Domača prvenstvena sezona se bliža koncu, današnje predzadnje kolo pa prinaša veliki derbi Maribora in Olimpije. Zakaj je tokrat zanimanja za tekmo še več kot ponavadi, čeprav je že jasno, da se naslova prvakov veselijo v Celju? Kaj pravi uspešni vijolični strateg o evforiji v mestu in slačilnici? Ter kako razmišlja Olimpijin kapetan Timi Max Elšnik, ki je doma iz Zlatoličja v bližini Maribora, o prestižu in pikantnih puščicah?