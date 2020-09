Na Štajerskem nov polom nemočne Olimpije

Ljubljančani izigrani takoj po premoru

Domači trener Slobodan Grubor je bil lahko po zmagi upravičeno zadovoljen. FOTO: Roman Šipić



Nemočen tudi Vukušić, izključen pa Samardžić

Aluminij : Olimpija 1:0 (0:0)

Športni park, omejeno število gledalcev, sodnik Perić (Kranj).

Strelec: 1:0 – Matjašič (72).

Aluminij: Janžekovič, Azemović, Horvat, Pantalon, Jakšić, Čermak, Pečnik (od 80. Kukuličić), Ploj, Grajfoner, Flakus Bosilj (od 87. Maletić), Klepač (od 64. Matjašič).

Olimpija: Frelih, Korun, Samadržić, Šme (od 77. Bagarić), Pavlović, Caimacov (od 46. Kurež), Elšnik, Kapun (od 77. Ostrc), Čekiči (od 64. Vukušić), Ivanović (od 88. Blagaić), Vombergar.

Rumeni kartoni: Jakšić; Ivanović, Caimacov, Samardžić, Korun; rdeči karton: Samardžić (90.).

Agonija ljubljanske ekipe se nadaljuje. Potem ko so med tednom izpadli iz kvalifikacij evropske lige, tudi v domačem prvenstvu še čakajo na zmago. Po dveh remijih so tokrat doživeli poraz v Kidričevem proti Aluminiju, ki je bil precej konkretnejši tekmec in prišel do svojega prvega slavja v tej sezoni.Olimpija je tekmo spet začela z odmevnima okrepitvama v napadalnem delu,in, kljub temu pa si v prvem polčasu ni priigrala odmevne priložnosti. Precej konkretnejši so bili domači, ki so trikrat ogroziliv ljubljanskih vratih.Prvi je do strela v ugodnem položaju prišelv 14. minuti, a bil precej nenatančen, v 29. minuti jeprodrl po levi strani in zadel drugo vratnico, v 37. pa jeprav tako zgrešil iz ugodnega položaja malce na desni strani kazenskega prostora.Takoj po začetku drugega polčasa so domači izigrali ljubljansko obrambo, do strela je najprej prišel Mihael Klepač, a je bil Frelih na mestu, odbito žogo pa je daleč mimo vrat poslal Flakus Bosilj. V 53. minuti je bilo bolj vroče tudi v kazenskem prostoru Kidričanov, ko jestreljal,pa je žogo odbil. Zatem so domači "počistili" še pred golovo črto. Pozneje je z glavo malce previsoko meril še, na drugi strani paob strelu z roba kazenskega prostora.V 66. minuti je, ki je prišel s klopi, zgrešil s strelom z desne strani, v 72. minuti pa so domači povedli. Izigrali so domačo obrambo Čermak je podal z leve strani pred vrata, kamor je pritekelin jo potisnil v mrežo. V 83. minuti je na drugi strani nevarno meril, a je ostalo pri vodstvu domačih.So pa gosti v 90. minuti ostali brez Samardžića, ki je zaradi udarca s komolcem v skoku dobil drugi rumeni karton in moral z igrišča. Aluminij bo v 5. krogu v soboto gostoval v Novi Gorici, Olimpija pa bo dan pozneje gostila Domžale.