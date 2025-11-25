Na Stamford Bridgeu se bo obudilo staro rivalstvo Chelseaja in Barcelone

Po 20 dnevih premora se bo nadaljeval ligaški del lige prvakov, v kateri kar nekaj velikanom močno gori pod nogami. Ajax in Benfica sta še brez točke trdno na dnu lestvice, Juventus in Marseille sta tik za 24 klubi, ki so v igri za napredovanje v dodatne kvalifikacije ali neposredno uvrstitev v osmino finala. Toda reševanje velikih bo v senci derbija današnjih tekem na Stamford Bridgeu v Londonu med Chelseajem in Barcelono. Na njem bo tudi slovenski pridih, zahtevni dvoboj bo s svojimi pomočniki dirigiral najboljši slovenski sodnik Slavko Vinčić.

Ko se je leta 2004 v Londonu začelo plesati po taktih Joseja Mourinha, je bil zdajšnji trener modrih Enzo Maresca še profesionalni nogometaš pri Laziu. Toda Portugalec je bil tisti »hudobni« mož, ki je zanetil enega od največjih rivalstev v ligi prvakov. Resda je do vrhunca tekmovalnosti oziroma na rob sovražnosti na zvezi Stamford Bridge – Camp Nou prišlo pet let pozneje, ko je na znameniti povratni polfinalni tekmi LP v Londonu malo manjkalo, da bi »glavni krivec« sodnik Norvežan Tom Hennig Øvrebø postal prvi sodnik v zgodovini LP, ki bi moral pobegniti z igrišča pred razjarjenimi domači igralci in navijači.