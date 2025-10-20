Švedi bodo vse stavili na trenerja, ki je še nedavno vodil Chelsea

Švedska je po obupni formi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, kjer si skupino deli s Slovenijo, zamenjala trenerja. Jona Dahla Tomassona je namestil Graham Potter in 50-letni Anglež se vrača na Švedsko, kjer je sedem let preživel pri drugoligašu Östersunds FK.

Zatem se je podal v Anglijo, kjer je vodil Swansea, Brighton, Chelsea in nazadnje West Ham. Najdlje je ostal pri Brightonu, kjer je ekipo vodil 134 tekem, na klopi West Hama pa jih je odvodil zgolj 25 in v povprečju dosegel 0,92 točke. Potter je – takrat še kot igralec – med letoma 1992 in 2005 zamenjal 12 ekip.

Na klopi West Hama je odvodil zgolj 25 tekem. FOTO: John Sibley/Reuters

»Pogodba z novim trenerjem bo veljala tudi po koncu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, kjer nas čakata še tekmi proti Sloveniji in Švici,« so zapisali na spletni strani švedske nogometne zveze. »Glavni cilj ostaja uvrstitev na svetovno prvenstvo, še vedno se lahko uvrstimo v marčevske dodatne kvalifikacije. S Potterjem smo dobili izkušenega voditelja, ki se je dokazal na najvišjih nivojih,« pa je rošado komentiral predsednik švedske nogometne zveze Simon Åström.

Na prvi tekmi proti vroči Švici

Potter bo na klopi reprezentance svoj ognjeni krst dočakal novembra. Švedi bodo sredi meseca gostovali v Švici, ki si je z remijem proti Sloveniji skorajda zagotovila vozovnico za prihodnji mundial. Švedska je medtem v precej težjem položaju, saj že samo za ohranitev možnosti uvrstitve na svetovno prvenstvo potrebuje dve zmagi.

Anglež si z zamenjavo Tomassona zadal težko nalogo, saj je prevzel reprezentanco, ki nikakor ne izpolni velikih pričakovanj. Kljub napadu, ki ga sestavljajo Anthony Elanga, Alexander Isak in Viktor Gyökeres, je Švedom v štirih kvalifikacijskih tekmah uspelo osvojiti zgolj točko.