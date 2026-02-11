Na svetovnem prvenstvu v nogometu bodo za varnost skrbeli robotski psi

Nogometno svetovno prvenstvo je resda eden izmed najlepših športnih dogodkov na svetu, a vseeno zaradi razgretih čustev pogosto predstavlja veliko varnostno tveganje. Mehiška policija bo zato na letošnjem mundialu, ki bo onkaj Atlantika potekalo med 11. junijem in 19. julijem, za varnostne ukrepe uporabljala robotske pse.

Gre za štiri-noge robotske enote, ki jih je mestni svet mesta Guadalupe v metropolitanskem območju Monterreya kupil za približno 2,5 milijona mehiških pesov (okoli 125 tisoč evrov). Psi so opremljeni s kamerami in komunikacijsko opremo, ki omogoča neposredni prenos video posnetkov varnostnim silam, ki lahko tako hitro ukrepajo.

Mehiška vlada je objavila videoposnetek, v katerem robotski pes hodi skozi opuščene prostore in celo pleza po stopnicah. Čeprav je počasen, policistom oddaja živo sliko dogajanja v okolici. V testnem prikazu robot naleti na domnevno oboroženega moškega in preko vgajenega zvočnika izda ukaz, naj odvrže orožje.

Robotski pri so zadnje čase vse bolj priljubljeni. V preteklosti so na igrišča že nosili žoge pred začetki tekem. FOTO: Daniel Becerril/Reuters

»Glavni namen robotskih psov je podpora policistov pri začetnih intervencijah ter zaščita njihove fizične varnosti,« pravi župan Guadalupeja Héctor García. Uporabljali jih bodo v bližini nogometnega štadiona Monterrey, kjer bodo potekale štiri tekme svetovnega prvenstva.

Robotski psi seveda ne služijo kot nadomestek človeških sil, ampak kot prva stopnja zaznavanja in ocene groženj. To omogoča, tako dodaja García, bolj premišljene in varnejše odzive policije oziroma vojske.