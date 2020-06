Na tekmi Crvene zvezde 24.500 navijačev, vračajo se tudi Rusi

Ruski klubi nadaljujejo ligo 19. junija

Čeprav se v Rusiji položaj v zvezi z epidemijo novega koronavirusa še ni umiril, se je tamkajšnja nogometna zveza odločila nadaljevati prvenstvo. Sporočila je, da se bo prvenstvo nadaljevalo 19. junija, od 23. do 25. junija pa bodo na sporedu tudi četrtfinalni pokalni obračuni. »Krilja Sovjetov Samara in Ahmat Grozni bo prva tekma po prekinitvi,« so sporočili z zveze, na kateri so že izdelali razpored tekem. Ligo so prekinili sredi marca, ko se je stopnja okužbe v državi začela dvigovati.

Beograjska Crvena zvezda je danes igrala četrtfinalno tekmo domačega pokala – z 2:1 je premagala Inđijo –, prvič po prekinitvi zaradi epidemije novega koronavirusa pa so bili na štadionu tudi navijači. Zbralo se jih je približno 1000. Še več jih bo na naslednji prvenstveni tekmina štadionu. Kot so zapisali na spletni strani kluba, načrtujejo, da bodo za tekmo ziz Surdulice, na kateri bodo proslavili 31. naslov državnih prvakov, ki so si ga dokončno priigrali minuli vikend, za prodajo namenili»V skladu s pravili o medsebojni razdalji lahko prodamo kapacitete našega, kar pomeni številko 24.500. Marakana je dovolj velika, da tudi z upoštevanjem pravil o medsebojni razdalji lahko napravimo odlično vzdušje,« so zapisali pri Crveni zvezdi in dodali, da bo šel vesod prodanih vstopnic s tekme naslednji teden, pomagali bodo otroški bolnišnici v Beogradu.