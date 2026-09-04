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Nogomet

Na tekmi Bayerna navijači zgradili vlakec smrti

Gostujoče nogometaše so domačini s pomočjo konstrukcije med drugim opomnili na zmago nad Bayernom iz leta 1978.
Domači navijači so postregli z neomajno podporo. FOTO: Ina Fassbender/Afp
Galerija
Domači navijači so postregli z neomajno podporo. FOTO: Ina Fassbender/Afp
L. Š.
4. 9. 2026 | 09:30
4. 9. 2026 | 09:33
1:33
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V Nemčiji so navajeni razprodanih stadionov in neverjetne podpore s tribun, a tokrat je DFB pokal postregel z dogodkom brez primere. Za spektakel so poskrbeli navijači drugoligaša VfL Osnabrück, ki je v prvem krogu nemškega pokala na stadionu Bremer Brücke gostil Bayern München.

Bayern je gostitelje odpravil brez težav z 1:4, a ko v kraje majnih klubov zaidejo nogometni velikani, takšne priložnosti navijači pogosto izkoristijo v celotni meri. Natanko to so storili pristaši Osnabrücka, ki so svojim ljubljencem pripravili delujoč vlakec smrti. 

Na tribuni stadiona so postavili konstrukcijo, ki je predstavljala zgodovino kluba, polno vzponov in padcev. Gostujoče nogometaše so med drugim opomnili na zmago nad Bayernom iz leta 1978. Obenem so se spomnili številnih škandalov, težkih obdobij in grenkih porazov, ki so zaznamovali zgodovino kluba.

Voziček, izdelan predvsem iz lesa in stiropora, je prevažal lutke, navijači so ga s sistemom potiskanja in vlečenja večkrat vračali na začetek proge. 

 

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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