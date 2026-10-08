Na treninge je prihajal opit, a je bil zver

Nekdanji hrvaški reprezentant in trener Dinama ter tudi Maribora Krunoslav Jurčić se je v oddaji »Druga stran medalje« ozrl na svojo kariero in med drugim razkril, kako se je moral spoprijemati z Brazilcem Sammirjem, ki je veljal za zelo težavnega nogometaša. Kljub temu je bil zanj eden od najboljših nogometašev, ki so igrali na Hrvaškem.

»Z njim smo imeli težave, saj je živel zelo neurejeno. V njem pa sem prepoznal iskrenost. Imel je zelo težko otroštvo in te travme so se pozneje prenesle tudi v njegovo zasebno življenje,« je povedal Jurčić. Ko je govoril o njegovih nogometnih sposobnostih, ni varčeval s pohvalami.

Krunoslav Jurčić je ostal v srcih vijoličnih navijačev. FOTO: Tadej Regent

»Bil je prava nogometna zver, eden najboljših, ki so igrali na Hrvaškem. Z žogo je znal vse, bil je izjemno močan tako v napadalnem delu igre kot obrambnem,« je bil navdušen nad njegovimi igralskimi sposobnostmi trener, ki je kljub kratkemu obdobju v Mariboru ostal v srcih vijoličnih navijačev.

Do Sammirja pa je bil zelo zaščitniški. »Na trening je prišel nekoliko opit ali nepripravljen, potem pa so se drugi igralci začeli pritoževati. Seveda to ni normalno ne za trenerja ne za klub, vendar je za nas pomenil zelo veliko,« je pojasnil Jurčić in povedal, kaj je igralcem še rekel na sestanku. »Ko boste na njegovi ravni, boste lahko tudi vi prihajali na treninge takšni.«