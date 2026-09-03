Na treningih z Viniciusom in Mbappejem je moral dviginiti svojo raven

Nogometaš Yan Diomande je to poletje izpolnil otroške sanje in nemški Leipzig zamenjal za Real Madrid, ki je zanj odštel 135 milijonov evrov. V Madridu je zaenkrat vknjižil tri nastope – vedno je vstopil s klopi –, a se še ni vpisal med strelce.

Reprezentant Slonokoščene obale je za špansko Marco spregovoril o svoji nogometni poti. »Ker sem odraščal v Abidžanu, mi je nogomet pomenil vse. Igrali smo na katerikoli podlagi, ki smo jo našli, brez pravih čevljev ali primernega igrišča, zgolj iz ljubezni do te igre,« je povedal 19-letnik.

Pri petnajstih letih se je preselil v Združene države Amerike, kjer se je pridružil nogometni akademiji na Floridi. Leta 2024 je odšel k Leganesu v Španijo, za katerega je zbral deset nastopov, nato je sledila selitev v Leipzig. V vzhodni Nemčiji je navdušil s 13 zadetki in desetimi podajami.

»Osvojitev nagrade za najboljšega mladega igralca v nemški ligi v moji prvi polni sezoni je bil dokaz, da so se vsa naša žrtvovanja z družino izplačala,« je prepričan Diomande. »Leipzig me je naučil tekmovati na najvišji ravni teden za tednom, trenerji pa so od mene zahtevali, da izboljšam vsak detajl svoje igre. Tista sezona mi je dala samozavest in mentaliteto, ki ju bom potreboval v Real Madridu.«

To poletje je z izbrano vrsto nastopil na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi in ji pomagal do preboja iz skupine, kjer jo je premagala Norveška. Za mladega krilnega napadalca je bila to nepozabna izkušnja, po kateri so se zanj resneje začel zanimati galaktiki, ki se jim je uradno pridružil v začetku avgusta. »To je uresničitev mojih otroških sanj, to je vse, za kar sem si prizadeval,« je dejal. »Komaj čakam, da v tem klubu napišem svoje poglavje in prispevam k njegovemu uspehu.«

Diomande je blestel na SP. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Pri Realu je okrepil zvezdniški napad, ki ga tvorita tudi francoski napadalec Kylian Mbappe in brazilski zvezdnik Vincius mlajši. »To je neverjetno. Na vsakem treningu je raven nastopa tako visoka, da nimaš druge izbire, kot da dvigneš svojo raven,« je povedal o dvojcu. »Že samo z opazovanjem njunih gibov, načina razmišljanja in tega, kako se vsak dan pripravljata, se naučiš nekaj novega.«