Na treningu Maribora prvič dva Tavaresa

Reprezentant slovenske izbrane vrste do 18 let tako kot oče Marcos Tavares igra na položaju napadalca.

»Danes prvič skupaj na igrišču z mojim sinom. Ponosen sem. Srečen. Tudi zaradi tega trenutka sem vztrajal. Ta trenutek in ta dan si bom za večno vtisnil v spomin,« je prek družabnih omrežij sporočil 37-letni veteran, ki je točno teden pred rojstnim dnem že prejel morda najlepše darilo.

Kot so zapisali na uradni spletni strani kluba, so po že ustaljeni navadi ob odsotnosti nogometašev, ki so se udeležili reprezentančnih akcij, priložnost dobili nekateri produkti vijolične nogometne šole: poleg Marcosa Tavaresa ml. še Luka Božičković, Brin Horvat in Jan Rajh. A največ pozornosti je seveda požel mlajši Tavares, o katerem je ponosni oče povedal, da mu lahko pomaga s kakšnim nasvetom, a da si bo moral pot med profesionalce utreti sam.

Brez posebnih ugodnosti

»Moram priznati, da je zame poseben dan. Lahko rečem, da gre za uresničitev sanj. Ko mi je sin v torek povedal, da bo v sredo treniral z nami, sem bil zelo vesel. Ne samo jaz, ampak celotna družina. Pogovoril sem se z njim in ga opozoril, naj se temeljito pripravi, naj bo miren, osredotočen, da oddela vsako vajo po najboljših močeh. Lahko mu pomagam le z nasveti, mora iti po svoji poti, se truditi naprej in mu želim uspešno nadaljevanje kariere,« je za klubsko spletno stran povedal Tavares.

»Bili so pridni, moram jih pohvaliti. Toda dopoldanski trening je bil uvajalni, videli bomo, kako bodo prestali aktivnosti popoldne in v prihodnjih dneh. Zato sva s sinom takoj šla domov na kosilo in na počitek. Za Marcosa velja enak režim, s poudarkom na ustreznem odmoru med dvema treningoma, brez telefona, brez socialnih omrežij. Samo priprava na naslednje obveznosti. Zanj veljajo enaka pravila kot za vse ostale, karkoli drugega bi bilo napačno in povsem zgrešeno. Takoj sem mu rekel: 'Ti si z mladinci, na drugi strani.' Morajo se pogovarjati, družiti med seboj, živeti na svoj način. Mi starejši imamo svoj režim, razmišljamo drugače. Seveda pa bomo tako kot strokovni štab delovno v pomoč mladim, jih usmerjali in podpirali. Na igrišču pa se morajo izboriti zase in storiti vse, da bi lahko pomagali moštvu.«