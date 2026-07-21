Na trgu Francozi bolj zanimivi od Špancev

Intersport, uradni prodajalec dresov francoske nogometne reprezentance, je sporočil, da je med letošnjim svetovnim prvenstvom v nogometu podjetje prodalo 172.000 dresov, kar je 134,2 odstotka več kot med SP 2022 v Katarju, sporočilo povzema srbska tiskovna agencija Tanjug.

Velika porast prodaje je zanimiva predvsem zato, ker je Francija pred štirimi leti igrala finale z Argentino, letos pa so se morali Francozi zadovoljiti s tekmo za bron, ki so jo izgubili z Angleži, poroča časnik Le Figaro.

Največ je bilo zanimanja za dres Kyliana Mbappeja, na drugo in tretje mesto v prodaji pa sta se uvrstila Michael Olise in Ousmane Dembele.

V primerjavi z zadnjim evropskim prvenstvom 2024 se je prodaja dresov letos povečala za 85,5 odstotkov, zelo veliko pa je bilo zanimanje za francoski zeleni dres, navdihnjen s Kipom svobode v New Yorku, ki je bil več tednov razprodan.

Tudi cena ni bila nizka. Osnovna cena za odrasle je 110 evrov, dresi z imenom nogometaša so se prodajali po 130 evrov, cena otroških modelov pa se je gibala med 85 in 105 evri.

Zanimanje za francoske drese je bilo tokrat večje od zanimanja za drese novih prvakov Špancev, ki jih je distribuiralo isto podjetje.