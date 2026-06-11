Na tribunah uvodne tekme Američanov ne bo Donalda Trumpa

Ameriški predsednik Donald Trump se ne namerava udeležiti uvodne tekme svetovnega prvenstva v nogometu med Združenimi državami Amerike in Paragvajem, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Odločitev prihaja po tem, ko so navijači v New Yorku glasno izžvižgali Trumpa na tretji tekmi velikega finala lige NBA.

Ameriški mediji, vključno z novičarskim portalom Politico in revijo Athletic, pišejo, da se ameriški predsednik ne bo udeležil sobotne tekme v Los Angelesu. Bela hiša in State Department se na prošnjo za komentar še nista odzvala. Pred tem je tiskovni predstavnik ameriškega State Departmenta dejal, da se bo prve tekme mundiala v nogometu na ameriških tleh udeležil državni sekretar Marco Rubio.

ZDA skupaj z Mehiko in Kanado gostijo mundial, ki ga onstran Atlantika že razglašajo kot »največje svetovno prvenstvo v nogometu v zgodovini«. Prvič na njem sodeluje 48 reprezentanc, do finala pa bodo ljubitelji nogometa lahko spremljali skupno 104 tekme.

Mauricio Pochettino si z ameriško reprezentanco želi dobrega rezulatata. FOTO: Kirby Lee/Imagn Images Via Reuters

Reprezentanca ZDA bo dve od treh tekem v skupinskem delu odigrala na stadionu ekip ameriškega nogometa Los Angeles Rams in Los Angeles Chargers v Inglewoodu, ki je del metropolitanskega območja Los Angelesa. Poleg Paragvaja se bo ameriška reprezentanca v skupinskem delu prvenstva pomerila še z Avstralijo in Turčijo.

Svetovno prvenstvo se bo začelo drevi s tekmo med sogostiteljico Mehiko in Južno Afriko na stadionu Azteca v glavnem mestu Ciuadad de Mexico.