Na vrhu Manchester City, tepejo se tudi za Benjamina Šeška

Nogometni dres je postal finančni dokument: na njem se bere, kdo v resnici vodi igro v najbogatejšem prvenstvu na svetu. Ko pogodba med Manchester Cityjem in Pumo na leto prinese okoli 116 milijonov evrov in naj bi do leta 2035 presegla 1,16 milijarde, to ni več vprašanje sloga, temveč pomemben del poslovnega modela klubov, ki neposredno vpliva na njihove proračune in s tem tudi na tekmovalno ravnotežje v premier league.

Članek podrobno pokaže, kako se razporedijo moči med največjimi športnimi opremljevalci – od Adidasove prevlade med angleško in evropsko elito do vzpona manjših znamk – ter razkriva, zakaj se na dresih tako hitro menjajo tudi glavni sponzorji, med katerimi zdaj prevladuje finančni sektor. V ospredju ni vprašanje, kdo ima najlepši dres, temveč kdo bo v novih pravilih o prepovedi stavnic na sprednji strani opreme našel najpametnejši način, da iz kosa tekstila iztisne največ. Kdo bo na koncu res največ pridobil?