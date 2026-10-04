Na zmajevem štadionu v Portu plebiscit za ali proti Cristianu Ronaldu

Delnice Cristiana Ronalda v sporu s selektorjem Jorgejem Jesusom, ki je prerasel v enega od najbolj vznemirljivih na svetovnem nogometnem odru, so močno upadle po tretjem zaporednem uspehu Portugalcev v ligi narodov v skupini A4. Po Norveški v Oslu je v Københavnu padla še Danska. V nedeljski domači tekmi v Portu proti Norveški bo na zmajevem štadionu svojevrstni plebiscit o tem, kako močno podporo med navijači ima slavni nogometaš, ki je že več kot dve desetletji najbolj prepoznaven ambasador Portugalske in na socialnih omrežjih daleč najbolj spremljan športnik na svetu.

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Ronaldova odločitev o samovoljnem odhodu iz reprezentance je dobila za večino poznavalcev razmerij pričakovan učinek na igrišču. Kot da so mu kolegi želeli sporočiti, da je bil predolgo v breme in ne v pomoč, so po zmagi proti ta trenutek najmočnejšim Skandinavcem, Erlingu Haalandu in Norvežanom, dali lekcijo še Dancem. V vlogi junaka je bil dvakratni strelec in večni talent Joao Felix, sicer tudi Ronaldov soigralec pri Al-Nassru.

Jürgen Klopp je z bolj nemško reprezentanco le prišel od prve zmage, kako nemška bo v Solunu? FOTO: Karl-josef Hildenbrand/AFP

Na socialnih omrežjih in drugih medijskih kanalih so se še bolj razplamtele polemike o tem, kdo ima prav, Ronaldo ali Jesus, ali je seleção brez egocentričnega zvezdnika naposled zadihal s polnimi pljuči? Navijači in častilci lika in dela 41-letnega lovca na 1000. karierni gol so ogorčeni, več nekdanjih nogometnih zvezdnikov pa je kar jasno podprlo selektorja in Ronaldu sporočilo, da je »zamudil vlak« za dostojen in časten umik z odra, na katerem je vztrajal predolgo.

Odleglo je tudi Jürgenu Kloppu. Nemec je v skupini A2 dočakal prvo zmago v vlogi selektorja, Srbija je rezultatsko ušla popolnemu polomu (0:2), a bila na igrišču palčica kot že dolgo ne. »Zakaj Balkanci mislijo, da vse najbolj vedo,« se je spraševal srbski selektor Veljko Paunović in navijačem poskušal naliti čistega vina. Tudi jutrišnje gostovanje v Eindhovnu Srbiji, ki je v Münchnu zmogla komaj en strel (Nemci, tokrat z malo bolj »nemško zasedbo«, so jih ob 74-odstotni posesti žoge sprožili kar 32), ne obeta nič dobrega. Bliže je nova polomija kot preobrat. Za Kloppa in »Elf« pa bo nedeljska tekma v Solunu »tehtnica« vrednosti prve zmage. Grki so po vodstvu z 2:0 Nizozemcem dovolili izenačenje, a ostajajo odkritje LN.

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»Igrali bomo,« je razblinil vse neznanke o tem, ali bodo Irci na domačem igrišču bojkotirali nedeljsko tekmo proti Izraelcem, selektor Irske Heimir Hallgrimsson. Že v Debrecenu je bilo vroče pred tekmo, med njo in po njej. Prepričljivo so jo s 3:0 dobili otočani.