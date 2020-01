Naboj zgrešil nogometaša, ki je ušel smrti

Ljubljana - Bivši nogometni reprezentant Jugoslavije Darko Kovačević je po srečnem naključju ušel smrti. Pred domačim pragom v Atenah, kjer nekdanji napadalec Crvene zvezde, Sociedada, Lazia, Juventusa, Olympiakosa in direktor pri Nogometni zvezi Srbije živi, je v torek zvečer nanj streljal neznani napadalec.



Vesti iz Grčije se razlikujejo od ure do ure. Sprva naj bi 46-letnega Srba zadel en naboj, nekateri so trdili, da ga je odlično izurjen napadalec želel samo prestrašiti. Drugi so trdili, da je bil strelec tako nespreten, da mu je iz rok celo padla pištola. Napadalec naj bi po strelu, ko je videl, da je Kovačević padel na tla, misleč da ga ja zadel, takoj pobegnil.



Medtem ko še ugibajo, če ga je zadel naboj ali pa je v bolnišnici zaradi tega, ker se je pri izmikanju strelcu poškodoval koleno, naj bi policijska preiskava potrdila, da je napadalec streljal z namero, da bi ga ubil in ne prestrašil. Toda po eni od različic naj bi bil napad zgolj opozorilo za njegovo 22-letno hčer Stelo, ki je bila v preteklosti že dvakrat aretirana, zaradi posedovanja hašiša in vpletenosti v avtomobilsko nesrečo zaradi alkoholiziranosti.



Motiv napada ni povezan z nogometom, so prepričani v Grčiji.



Kovačević je pred enajstimi leti (9. januarja) že za las ušel smrti, ko so pri rutinskem pregledu odkrili, da ima težave s srcem. V San Sebastianu so takoj izvedli operacijo in mu vstavili žilno opornico veličine 3,5 milimetra.