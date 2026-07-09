Naboji šerifov niso prebili trdnega aluminija

Aluminij je kvalifikacije za evropsko nogometno ligo proti moldavskemu pokalnemu prvaku in državnemu podprvaku Šerifu začel z neodločenim izidom, brez golov. Izid je zelo spodbuden za povratno tekmo prihodnji četrtek v Ljudskem vrtu in Kidričanom daje upanje o napredovanju v 2. kolo kvalifikacij.

Kidričani so se proti favoriziranim tekmecem odlikovali z obrambno in disicplinirano igro, zmogli so le dva strela proti vratom evropsko veliko bolj uglednemu moštvu, ki je že igral v ligi prvakov.

Tekma je v prvem polčasu ponudila rahlo terensko pobudo Moldavcev. Ti so imeli več žogo v posesti in več strelov, od tega enega nevarnega v 18. minuti prek Arlija Pergjonija, na drugi strani so Kidričani s precej spremenjeno zasedbo na trenutke tudi imeli svoje minute, a bili premalo konkretni brez strela v okvir vrat. V 28. minuti je cilj zgrešil tudi Murat Bajraj.

Tudi uvod drugega polčasa ni prinesel posebnih sprememb na zelenici, še naprej so bili več pri žogi domači, več tudi poskušali s streli, a ne dovolj dobro za spremembo izida. Kidričani so v zadnjih minutah poskusili držati mrežo nedotaknjeno in jo tudi zadržali, čeprav je imel v prvi minuti dodatka znova Pergjoni priložnost z glavo, a je bil Florijan Raduha na mestu.

Če bi Aluminiju napredoval, bi se v 2. kolu pomeril z izraelskim Maccabijem iz Tel Aviva. V primeru poraza se bo meril z albanskim Dinamo Cityjem ali kazahstansko Astano.