FOTO:Nacionalni naboj bomo vcepili v miselnost že 15-letnim fantom

»S člansko reprezentanco nimam nič, selektor Matjaž Kek ima povsem proste roke in absolutno oblast ter odgovornost za rezultat. Reprezentanco do 21. leta krasijo odlični rezultati, selektorja Primoža Gliho lahko le podprem in mu pomagam, ko bo kaj potreboval. Izjava Janeza Janše, da bi moral organizator tekme odločiti, ali se bo tekma igrala in ali bodo na njej navzoči gledalci, je bila neprimerna in sprevržena, v resnici je težko verjeti, da je bila sploh izrečena. Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je dal pobudo za spremembe, za dvig vodenja kolektivov in upravljanja organizacij v nogometu na še višjo raven.« Tako bi lahko ...