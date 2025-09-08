Načrt znan: repriza izpred 24 let, ko je v Baslu zablestel Cime

V nadaljevanju preberite:

Baslov štadion St. Jakob Park bo drevi (20.45) prizorišče druge tekme slovenske nogometne reprezentance v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Severni Ameriki. Slovenci si ne bi mogli želeti večjega izziva – razigrana Švica je v petek zvečer zmlela Kosovo s 4:0 in je delovala zastrašujoče. Kakršen koli pozitiven izkupiček gostov bi bil nocoj sanjski scenarij za reprezentanco, ki je pred tremi dnevi v Stožicah remizirala s Švedsko (2:2).

Člani slovenske odprave na letalu Croatian Airlines – ob predsedniku NZS Radenku Mijatoviću je bil tudi gospodarski minister Matjaž Han – med sinočnjim letom proti Baslu niso mogli izpustiti pogrevanja tekme na istem štadionu izpred 24 let. Prav tu ob tromeji med Švico, Francijo in Nemčijo je tedaj Katančeva Slovenija že spisala eno od svojih najlepših nogometnih pravljic. Z golom Sebastjana Cimerotića tik pred koncem tekme je zmagala z 1:0 in se nato prek dodatnih kvalifikacij z Romunijo zavihtela na mundial na Japonskem in v Južni Koreji. Kaj čaka Slovence v Baslu tokrat in kako se na to pripravlja selektor Matjaž Kek?