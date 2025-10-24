Nad Adamom Gnezdo Čerinom bo bdel legendarni trener

Španec Rafael Benitez je postal novi trener grškega Panathinaikosa, za katerega igra tudi slovenski reprezentant Adam Gnezda Čerin. Klub iz Aten je trenutno šele na sedmem mestu najelitnejšega grškega prvenstva, zato so vodilni zamenjali dosedanjega stratega Hristosa Kontisa.

Dvajsetkratni prvaki so sicer pod Kontisom odigrali vsega sedem tekem, a so le trikrat okusili slast zmage. Gnezda Čerin je redno tekme začenjal v prvi postavi, v začetku oktobra pa se je proti Atromitosu edinkrat letos vpisal med strelce.

Adam Gnezda Čerin se je uveljavil v prvi postavi Panathinaikosa, spet prihaja v zelo dobro formo. FOTO: Bas Czerwinski/AFP

Novi trener Rafael Benitez je v preteklosti vodil že veliko zvezdniških klubov. Z Liverpoolom je osvojil ligo prvakov in angleški superpokal, v Italiji je tega dobil z Interjem in Napolijem. S Chelseajem je zmagal ligo evropa, navijači Interja iz Milana pa si ga bodo zapomnili tudi po zmagi na klubskem svetovnem prvenstvu leta 2011.

Med drugim je treniral tudi Real iz Madrida, Newcastle, Everton in Valencio. Nazadnje je deloval v Španiji, kjer je vodil Celta Vigo. Na klopi 20-kratnih grških prvakov bo debitiral v nedeljo na ligaški tekmi proti moštvu Asteras Aktor.