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Nogomet

Nad Giannija Infantina krenili tudi nogometaši

Združenje poklicnih nogometašev FIFPRO Europe po propadlem načrtu predsednika Fife Giannija Infantina zahteva reformo načina odločanja v svetovni zvezi.
Predsednik Fife Gianni Infantino med nedavnim obiskom na Poljskem. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
Galerija
Predsednik Fife Gianni Infantino med nedavnim obiskom na Poljskem. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
F. T.
16. 9. 2026 | 16:45
16. 9. 2026 | 16:47
3:54
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Ko nogometaši javno izpodbijajo način, kako se vodi svetovni nogomet, to presega običajen sindikalni spor in odpira vprašanje, kdo dejansko odloča o tekmovanjih, ki ustvarjajo milijarde. Evropsko združenje igralcev FIFPRO Europe po propadlem projektu Fifa Forward Enterprise (FFE) zahteva reformo odločanja v Fifi, pri čemer študija opozarja, da bi bila največja Fifina tekmovanja praktično pretvorjena v finančno premoženje za zasebni kapital, brez ustreznega posvetovanja z glavnimi deležniki.

Podatki so zgovorni: na mundialu 2026 so evropski klubi zaposlovali 856 igralcev v skupni vrednosti 16,9 milijarde evrov, kar naj bi predstavljalo 94 odstotkov vrednosti vseh udeležencev, hkrati pa delež prihodkov, ki jih Fifa prek nagradnega sklada vrne reprezentancam, pada. Kaj pomeni, če »kritična infrastruktura« nogometa – igralci, klubi in lige – zahteva formalni glas pri upravljanju, in kako to spreminja razmerje moči med Fifo, Uefo in vlagatelji?

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